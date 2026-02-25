В Луцьку чоловік стріляв у військовослужбовців ТЦК: його знешкодили, деталі

У день четвертої річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію України в Луцьку невідомий чоловік кілька разів вистрілив у бік військовослужбовців територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Невдовзі після стрілянини нападника було знешкоджено, повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

Інцидент із застосуванням зброї відбувся під час проведення заходів оповіщення.

"Завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції", — йдеться у повідомленні.

У Волинському ТЦК та СП уточнили, що ніхто з військових не постраждав.

Наразі тривають слідчі дії.

Пост Волинського ТЦК і СП Фото: Скриншот

Нагадаємо, ввечері 24 лютого у Кривому Розі сталася стрілянина за участі двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК і СП.

У цей же день Володимир Зеленський визнав, що в Україні є проблема з ТЦК і СП, хоча він і вважає масштаб проблеми перебільшеним.