У Кривому Розі сталась стрілянина за участі ТЦК: військовослужбовця підрізали ножем, — соцмережі (відео)

Ввечері 24 лютого у Кривому Розі сталася стрілянина за участі двох чоловіків та військовослужбовців територіального центру комплектування і соціальної підтримки, внаслідок якої постраждали і цивільні, і військові.

Інцидент трапився в Покровському районі міста, пише місцевий телеграм-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".

"У Покровському районі сталася бійка за участю двох чоловіків (батька і сина) та військовослужбовців ТЦК", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, хлопця призовного віку намагались погрузити в бус, внаслідок чого почалась штовханина. Разом з хлопцем був його батько.

У певний момент під час сутички пролунав постріл, після чого один з учасників конфлікту впав.

Як пишуть у соцмережах, від пострілу постраждав саме батько військовозобов'язаного. Крім того, ножового поранення дістав військовослужбовець ТЦК. Вони обоє непритомні перебувають у лікарні.

В одному з місцевих телеграм-каналів зазначають, що чоловік, у якого вистрілили, ймовірно, загинув на місці.

На момент публікації матеріалу ані Криворізький районний ТЦК і СП, ані Дніпропетровський обласний ТЦК і СП не коментували інформації щодо стрілянини та поножовщині у Покровському районі міста.

Нагадаємо, 24 лютого Володимир Зеленський визнав, що в Україні є проблема з ТЦК і СП, хоча він і вважає масштаб проблеми перебільшеним.

Фокус також писав про те, що у Дніпрі співробітникам ТЦК, які забризкали водія маршрутки газом, висунули підозру в хуліганстві.