Забризкали водія маршрутки газом: у Дніпрі співробітникам ТЦК висунули підозру в хуліганстві

У Дніпрі між водієм маршрутного таксі та групою оповіщення виник конфлікт. Співробітники ТЦК застосували сльозогінний газ, а поліцейські відкрили проти військових кримінальне провадження.

Конфлікт між водієм та групою оповіщення ТЦК виник 13 лютого у маршрутному таксі на вулиці Осінній в Індустріальному районі міста. Суперечка сталася під час перевірки військово-облікових документів, інформують в ГУ НПУ в Дніпропеьтровській області.

Попередньо, двоє представників ТЦК застосували до водія транспортного засобу фізичну силу та засіб сльозогінної дії. У салоні автобуса у той час перебували пасажири.

Після скоєного, як зазначається, військовослужбовці РТЦК залишили місце події.

Реакція поліції

Слідчі Дніпровського районного управління поліції №2 повідомили про підозру фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, яке було вчинене групою осіб із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета. Злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Реакція ТЦК

У Дніпропетровському ТЦК та СП 13 лютого повідомляли про початок перевірки щодо надання правової оцінки діям усіх учасників події та наголошували на зацікавленості у встановленні істини та забезпеченні законності на кожному етапі мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, у селі Мамалига Дністровського району Чернівецької області сталася бійка зі стріляниною. Співробітники ТЦК намагалися затримати 39-річного чоловіка, який перебував у розшуку за порушення порядку несення військової служби.

Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що рівень насилля під час мобілізації досяг рівня, який влада не може ігнорувати. "Бусифікація" з побиттями та травмами підриває довіру до держави.