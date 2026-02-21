Забрызгали водителя маршрутки газом: в Днепре сотрудникам ТЦК выдвинули подозрение в хулиганстве

В Днепре между водителем маршрутного такси и группой оповещения возник конфликт. Сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ, а полицейские открыли против военных уголовное производство.

Конфликт между водителем и группой оповещения ТЦК возник 13 февраля в маршрутном такси на улице Осенней в Индустриальном районе города. Спор произошел во время проверки военно-учетных документов, информируют в ГУ НПУ в Днепропеьтровской области.

Предварительно, двое представителей ТЦК применили к водителю транспортного средства физическую силу и средство слезоточивого действия. В салоне автобуса в то время находились пассажиры.

После совершенного, как отмечается, военнослужащие РТЦК покинули место происшествия.

Реакция полиции

Следователи Днепровского районного управления полиции №2 сообщили о подозрении фигурантам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, которое было совершено группой лиц с применением заранее подготовленного предмета. Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Реакция ТЦК

В Днепропетровском ТЦК и СП 13 февраля сообщали о начале проверки по предоставлению правовой оценки действиям всех участников события и отмечали заинтересованность в установлении истины и обеспечении законности на каждом этапе мобилизационных мероприятий.

Напомним, в селе Мамалыга Днестровского района Черновицкой области произошла драка со стрельбой. Сотрудники ТЦК пытались задержать 39-летнего мужчину, который находился в розыске за нарушение порядка несения военной службы.

Народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что уровень насилия во время мобилизации достиг уровня, который власть не может игнорировать. "Бусификация" с избиениями и травмами подрывает доверие к государству.