"Это не ИПСО": насилие во время мобилизации нельзя списывать на пропаганду, — Гетманцев (видео)

Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что уровень насилия во время мобилизации достиг уровня, когда власть не может игнорировать это. Политик убежден, что такие действия следует прекращать.

Гетманцев убежден, что громкий скандал относительно конфликта с участием футболиста ФК "Колос" и представителей ТЦК является лишь одним из сотен случаев нарушения прав граждан. Об этом он заявил в интервью Новости.LIVE.

"Абсолютно недопустимо насилие в отношении к власти. Но с другой стороны недопустимо нарушение прав людей при мобилизации", — говорит политик.

Глава финансового комитета Верховной Рады заявил, что такие случаи ("бусификации" — ред.) уже происходят "чуть ли не ежедневно" и "достаточно показательных" с избиениями, травмами и последствиями. Гетманцев считает, что такие действия являются крайне негативными, так как подрывают доверие и справедливость к государству.

"Это уже не ИПСО, это конкретные случаи, которые надо пресекать. К сожалению, мы не можем медлить, уже прошел месяц. Мы должны уже спрашивать, где у нас конкретные решения, направлены на то, чтобы "бусификации" не было, а была нормальная цивилизованная мобилизация людей", — заявил представитель партии "Слуга народа".

Ранее Фокус сообщал о том, что футболист Даниил Колесник прокомментировал нападение на ТЦК. По словам спортсмена, надо было "отреагировать немного по-другому", но произошло то, что произошло.

Впоследствии стало известно о скандале из-за задержания ТЦК военного на реабилитации. В Черноморске Одесской области сотрудники территориального центра комплектования с применением силы задержали военного.