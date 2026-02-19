"Я готов отвечать": футболист Даниил Колесник прокомментировал нападение на ТЦК (видео)

По словам футболиста, которого отчислили из ФК "Колос" после драки с военным ТЦК, инцидент активно использует РФ в свою пользу для дискредитации Украины и ВСУ.

Даниил Колесник опубликовал видео в Instagram, в котором заявил о готовности отвечать перед законом и возможности вернуться в профессиональный футбол.

"Мне только надо, чтобы руководство восстановило мою справедливость и помогло с работой на сегодняшний день. Потому что я не хочу терять шанс представлять нашу страну на международной арене. Если в моих действиях есть нарушения, то я за это готов понести ответственность. Я лишь хочу, чтобы этот конфликт был решен, улажен в рамках закона и именно по справедливости", — сказал Колесник.

По его словам, он никогда не остается в стороне, когда видит несправедливость.

Відео дня

"Я не смог промолчать, когда увидел применение силы к невооруженному мужчине. Мне это показалось несправедливым и просто мне пришлось вмешаться в эту ситуацию, так сказать. Завязался конфликт, завязалась драка, но моя реакция была такая, какая она была", — сказал футболист.

Он признал, что надо было "отреагировать немного по-другому", но произошло то, что произошло.

"К сожалению, на сегодняшний день пророссийские силы используют этот инцидент в свою пользу для дискредитации Украины и Вооруженных Сил Украины. Я всем сердцем и душой поддерживаю Вооруженные Силы и свою Родину. И не хочу, чтобы мое имя каким-то образом на это все влияло или как-то что-то сделало с моей репутацией. Сейчас мне тяжело, но такая ситуация. Все набросились на меня, плевать, не зная правды. А меня уволили с работы. А я только просто хотел, чтобы все было по-человечески и честно", — сказал Колесник.

Он вспомнил, что люди начали открывать "банки" (сборы в банке — ред.) в знак поддержки, поблагодарил, но попросил передать эти средства "Вооруженным Силам, на детские приюты, обездоленным. Просто хочу, чтобы вы сделали добро".

Также Даниил Колесник отметил, что знает об уголовном производстве, которое возбудили по заявлению военных ТЦК: "Я знаю, что это заявление было написано не по желанию самого работника", — резюмировал спортсмен.

Напомним, инцидент с участием Даниила Колесника и военного ТЦК случился в селе Святопетровское Бучанского района. Видео конфликта опубликовал футболист, но потом его удалил и сделал страницу закрытой.

Впоследствии президент ФК "Колос" Андрей Засуха осудил действия футболиста, извинился и сообщил, что его отчислили из команды.

На следующий день Колесника задержали. Футболисту грозит до 5 лет заключения. Суд избрал меру пресечения — Даниил Колесник получил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.