"Я готовий відповідати": футболіст Данило Колесник прокоментував напад на ТЦК (відео)

За словами футболіста, якого відрахували з ФК "Колос" після бійки із військовим ТЦК, інцидент активно використовує РФ на свою користь для дискредитації України та ЗСУ.

Данило Колесник опублікував відео в Instagram, в якому заявив про готовність відповідати перед законом та можливість повернутися у професійний футбол.

"Мені лише треба, щоб керівництво відновило мою справедливість і допомогло з роботою на сьогоднішній день. Бо я не хочу втрачати шанс представляти нашу країну на міжнародній арені. Якщо в моїх діях є порушення, то я за це готовий понести відповідальність. Я лише хочу, щоб цей конфлікт був вирішений, улагоджений в рамках закону і саме по справедливості", — сказав Колесник.

За його словами, він ніколи не лишається осторонь, коли бачить несправедливість.

Відео дня

"Я не зміг змовчати, коли побачив застосування сили до неозброєного чоловіка. Мені це здалося несправедливим і просто мені довелось втрутитись в цю ситуацію, так би мовити. Зав'язався конфлікт, зав'язалась бійка, але моя реакція була така, яка вона була", — сказав футболіст.

Він визнав, що треба було "відреагувати трішки по-іншому", але сталось те, що сталось.

"На жаль, на сьогоднішній день проросійські сили використовують цей інцидент на свою користь для дискредитації України і Збройних Сил України. Я всім серцем і душею підтримую Збройні Сили і свою Батьківщину. І не хочу, щоб моє ім'я якимось чином на це все впливало або якось щось зробило з моєю репутацією. Зараз мені важко, але така ситуація. Всі накинулись на мене, плювати, не знаючи правди. А мене звільнили з роботи. А я лише просто хотів, щоб все було по-людськи і чесно", — сказав Колесник.

Він згадав, що люди почали відкривати "банки" (збори в банку – ред.) на знак підтримки, подякував, але попросив передати ці кошти "Збройним Силам, на дитячі притулки, знедоленим. Просто хочу, щоб ви зробили добро".

Також Данило Колесник зауважив, що знає про кримінальне провадження, яке порушили за заявою військових ТЦК: "Я знаю, що цю заяву було написано не за бажанням самого працівника", — резюмував спортсмен.

Нагадаємо, інцидент за участю Данила Колесника та військового ТЦК трапився в селі Святопетрівське Бучанського району. Відео конфлікту опублікував футболіст, але потім його видалив та зробив сторінку закритою.

Згодом президент ФК "Колос" Андрій Засуха засудив дії футболіста, вибачився та повідомив, що його відрахували з команди.

Наступного дня Колесника затримали. Футболісту загрожує до 5 років ув'язнення. Суд обрав запобіжний захід – Данило Колесник отримав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.