Побиття військового ТЦК футболістом: у "Колосі" зробили заяву щодо майбутнього гравця (відео)

Український футболіст "Колосу" Данило Колесник побив військовослужбовця ТЦК, про що він сам повідомив у своєму Instagram, опублікувавши відео. У "Колосі" вже відреагували на інцидент.

На своїй сторінці у Facebook клуб та особисто його президент Андрій Засуха принесли вибачення українській спільноті та зокрема українським військовими.

Там наголосили, що футболіста було відсторонено від участі в тренувальному процесі, а пізніше сьогодні він буде звільнений з команди "Колос-2".

"ФК "Колос" принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових. З перших днів повномасштабної війни "Колос" системно підтримує українських військових: клуб здійснює регулярні донати, передає автомобілі та необхідне оснащення для підрозділів, а також забезпечує соціальне житло для військовослужбовців та їхніх родин. Підтримка Сил оборони України була і залишається нашим принциповим та незмінним пріоритетом нашого клубу", — йдеться в заяві.

Також у мережі з'явилося повне відео конфлікту, яке спочатку опублікував, а згодом видалив сам футболіст. На ньому видно, що конфлікт спочатку стався з працівником поліції, на адресу якого гравець викрикував нецензурні слова, а пізніше він вдарив військовослужбовця ТЦК.

Данило Колесник потрапив у скандал сьогодні. На відео, яке згодом було видалене, Колесник вдарив в обличчя військового ТЦК. Слід зазначити, що чоловік наразі не перебуває у призовному віці.

Це не перша бійка за участі Колесника — попередній конфлікт також стався на політичному підґрунті. У 2023 році у турецькому готелі між російськими та українськими футболістами сталася бійка. За версією російської сторони, кілька футболістів з України почали цікавитись у росіян, чому вони не виходять на мітинги та не протестують проти злочинної політики Кремля. Спочатку в інцидент втрутилися співробітники готелю і бійки вдалося уникнути, проте пізніше спортсмени стикнулися в ліфті, що призвело до масової сутички.

Згодом з'явилася інформація, що один із футболістів "Шинника", який, можливо, був у стані алкогольного сп'яніння, почав хамити співробітниці готелю, і саме Данило Колесник заступився за неї. Після чого росіянин покликав інших членів своєї команди, і вони почали провокувати футболістів "Минаю" на бійку.

Згодом у "Минаї" повідомили, що росіяни продовжували битися між собою навіть після того, як футболісти "Минаю" розійшлися по своїх номерах.