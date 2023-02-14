Майстер-клас з переговорів з окупантами: в Ужгороді підтримали ФК "Минай" після бійки у Туреччині

Футбольний клуб із Закарпаття опублікував свою офіційну позицію щодо конфлікту з російською командою "Шинник" у турецькому готелі. Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита відреагував на те, що сталося, вітальним постом у соцмережах.

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Футбольний клуб "Минай" із Закарпаття оприлюднив свою офіційну позицію щодо масової бійки з командою "Шинник" із російського Ярославля, що сталася увечері, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Sigunas. Заява опублікована в Instagram.

За версією ФК, причиною зіткнення стала ганебна поведінка російських спортсменів стосовно однієї зі співробітниць готелю, а також провокаційні висловлювання у бік українців.

"Інформація російських пропагандитських ЗМІ стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників "Шиніка" та побили гравця у ліфті — традиційна маячня", — йдеться у заяві.

У ФК підтвердили, що бійка була, але зіткнення розпочалося вже на поверсі, де зупинилися російські спортсмени. Чисельної переваги на боці української команди не було, запевняють у клубі.

"Кількість постраждалих зі сторони "Шиніка" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як "бросают"", — прокоментували "минайці".

За твердженням української сторони, росіяни продовжували битися між собою навіть після того, як футболісти "Минаю" розійшлися по своїх номерах.

"Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили у підтримці України", — йдеться у заяві.

У результаті бійців розняли представники поліції, яких викликали до готелю.

У команді також наголосили, що початковою вимогою української сторони до організаторів футбольних зборів була відсутність російських команд у готелі, проте цю домовленість порушили.

14 лютого "минайці" за розкладом вирушили на чергове тренування.

Бійка футболістів: реакція Закарпатської ОВА

На бійку у турецькому готелі у своїх соцмережах відреагував голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Він, зокрема, привітав українських футболістів із перемогою над "Шинником" у "кулачних боях".

"Майстер-клас із ведення перемовин з окупантами на міжнародних майданчиках", — написав регіональний чиновник.

[ + – ] На бійку у Туреччині відреагував голова Закарпатської ОВА

Бійка російських та українських футболістів у Туреччині: що сталося?

Вранці, 14 лютого, російське інтернет-видання Baza розповіло, що напередодні увечері у турецькому готелі між російськими та українськими футболістами сталася бійка.

За версією російської сторони, кілька футболістів з України почали цікавитись у росіян, чому вони не виходять на мітинги та не протестують проти злочинної політики Кремля. Спочатку в інцидент втрутилися співробітники готелю і бійки вдалося уникнути, проте пізніше спортсмени нібито стикнулися в ліфті, що призвело до масової сутички. У готельний комплекс викликали поліцію, проте правоохоронці не стали затримувати футболістів.

За інформацією Baza, внаслідок бійки постраждали четверо росіян.

Трохи пізніше голова пресслужби футбольного клубу "Минай" із Закарпаття Олександр Костюк підтвердив, що бійка справді відбулася. Однак, за його словами, події в готелі розвивалися зовсім не так, як їх показує російська сторона.

Костюк уточнив, що один із футболістів "Шинника" став хамити співробітниці готелю, і український спортсмен заступився за неї. Як розповів спортивний журналіст Роман Бебех, на захист жінки став нападник "Минаю" Данило Колесник.

Після цього росіянин покликав інших членів своєї команди, і вони стали провокувати футболістів "Минаю" на бійку.

За словами Костюка, коли вранці українські спортсмени вирушили на тренування, росіяни почали збирати речі, щоби виселитися з готелю.