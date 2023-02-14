"Кричали "Слава Росії": український ФК "Минай" розповів про бійку з росіянами у Туреччині

За словами спікера футбольного клубу із Закарпаття, російські футболісти самі спровокували конфлікт. Бійка сталася на поверсі, де мешкали спортсмени з Ярославля. Наразі росіяни переїжджають з готелю до іншого місця.

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Голова пресслужби футбольного клубу "Минай" із Закарпаття Олександр Костюк підтвердив, що вчора, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Seginus сталася масова бійка з футболістами команди "Шинник" із Ярославля. Про це він розповів у коментарі виданню "Страна".

За словами Костюка, події в готелі розвивалися зовсім не так, як їх підносить російська сторона.

Бійка між українцями та росіянами: що сталося?

Один із футболістів "Шинника", який, можливо, був у стані алкогольного сп'яніння, почав хамити співробітниці готелю, і український спортсмен заступився за неї.

За словами спортивного журналіста Романа Бебеха, за співробітницю, до якої чіплявся росіянин, заступився нападник "Минаю" Данило Колесник.

"Футболіст "Шинника" був у неспортивному стані і ще обригав туалет. Після цього почав поводитися дуже некрасиво до жінки. Колесник за неї заступився", — написав Бебех.

[ + – ] Нападник "Минаю" Данило Колесник

Після чого, як розповідає Костюк, росіянин покликав інших членів своєї команди, і вони почали провокувати футболістів "Минаю" на бійку.

"Вони почали нас провокувати: кричали "Слава Росії", піднімайтеся до нас, зараз розберемося. Ну ми піднялися, розібралися", — розповідає Костюк.

Як пояснює спікер футбольного клубу, українці не змушували спортсменів із РФ співати гімн України та не били натовпом одного росіянина в ліфті, як це подають деякі ЗМІ. Костюк уточнив, що бійка розпочалася безпосередньо на поверсі, де проживала команда із Ярославля.

"Рахувати учасників було складно, але якоїсь чисельної переваги не було. Я читав, що нібито нас було 30, а їх 12. Цікаво, хто ця людина, і як вона рахувала? Це неправда. Вийшла команда на команду", — прокоментував спікер "Минаю".

Він також повідомив, що зараз росіян виселяють з готелю. Українці спочатку домовлялися з організаторами футбольних зборів, що їх поселять окремо від представників країни-агресора, і тепер так і буде.

Як зазначає Костюк, вся українська команда сьогодні вийшла на тренування, ніхто не постраждав.

"У результаті у "Шинника" скільки вони там пишуть, четверо постраждалих? Ну, нехай буде четверо. У нас же вся команда сьогодні на тренуванні, вже є фото у соцмережах", — наголосив він.

Нагадаємо, вранці, 14 лютого, російське інтернет-видання Baza розповіло, що напередодні увечері у турецькому готелі між російськими та українськими футболістами сталася бійка. За версією російської сторони, кілька футболістів з України почали цікавитись у росіян, чому вони не виходять на мітинги та не протестують проти злочинної політики Кремля. Спочатку в інцидент втрутилися співробітники готелю і бійки вдалося уникнути, проте пізніше спортсмени стикнулися в ліфті, що призвело до масової сутички.