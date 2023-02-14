"Кричали "Слава России": украинский ФК "Минай" рассказал о драке с россиянами в Турции

По словам спикера футбольного клуба из Закарпатья, российские футболисты сами спровоцировали конфликт. Драка произошла на этаже, где жили спортсмены из Ярославля. В настоящее время россияне переезжают из отеля в другое место.

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Глава пресс-службы футбольного клуба "Минай" из Закарпатья Александр Костюк подтвердил, что вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с футболистами команды "Шинник" из Ярославля. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Страна".

По словам Костюка, события в отеле развивалась совсем не так, как их преподносит российская сторона.

Драка между украинцами и россиянами: что произошло?

Один из футболистов "Шинника", который, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения, стал хамить сотруднице отеля, и украинский спортсмен заступился за нее.

По словам спортивного журналиста Романа Бебеха, за сотрудницу, к которой приставал россиянин, заступился нападающий "Миная" Даниил Колесник.

"Футболист "Шинника" был в неспортивном состоянии и еще обрыгал туалет. После этого начал вести себя очень некрасиво по отношению к женщине. Колесник за нее заступился", — написал Бебех.

[ + – ] Нападающий "Миная" Даниил Колесник

После чего, как рассказывает Костюк, россиянин позвал других членов своей команды и они стали провоцировать футболистов "Миная" на драку.

"Они начали нас провоцировать: кричали "Слава России", поднимайтесь к нам, сейчас разберемся. Ну, мы поднялись, разобрались", — рассказывает Костюк.

Как объясняет спикер футбольного клуба, украинцы не заставляли спортсменов из РФ петь гимн Украины и не избивали толпой одного россиянина в лифте, как это подают некоторые СМИ. Костюк уточнил, что драка началась непосредственно на этаже, где проживала команда из Ярославля.

"Считать участников было сложно, но какого-то численного преимущества не было. Я читал, что якобы нас было 30, а их 12. Интересно, кто этот человек, и как он считал? Это неправда. Вышла команда на команду", — прокомментировал спикер "Миная".

Он также сообщил, что в настоящее время россиян выселяют из отеля. Украинцы изначально договаривались с организаторами футбольных сборов, что их поселят отдельно от представителей страны-агрессора, и теперь так и будет.

Как отмечает Костюк, вся украинская команда сегодня вышла на тренировки, никто не пострадал.

"В итоге у "Шинника" сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях", — подчеркнул он.

Напомним, утром 14 февраля российское интернет-издание Baza рассказало, что накануне вечером в турецком отеле между российскими и украинскими футболистами произошла драка. По версии российской стороны, несколько футболистов из Украины стали интересоваться у россиян, почему они не выходят на митинги и не протестуют против преступной политики Кремля. Сначала в инцидент вмешались сотрудники отеля и драки удалось избежать, однако позже спортсмены схлестнулись в лифте, что привело к массовой потасовке.