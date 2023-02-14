Мастер-класс по переговорам с оккупантами: в Ужгороде поддержали ФК "Минай" после драки в Турции

Футбольный клуб из Закарпатья опубликовал свою официальную позицию о конфликте с российской командой "Шинник" в турецком отеле. Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита отреагировал на случившееся поздравительным постом в соцсетях.

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Футбольный клуб "Минай" из Закарпатья обнародовал свою официальную позицию относительно массовой драки с командой "Шинник" из российского Ярославля, произошедшей вечером 13 февраля в турецком отеле Royal Sigunas. Заявление опубликовано в Instagram.

По версии ФК, причиной столкновения стало постыдное поведение российских спортсменов по отношению к одной из сотрудниц гостиницы, а также провокационные высказывания в сторону украинцев.

"Информация российских пропагандитских СМИ о том, что "минайцы" заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте — традиционный бред", — говорится в заявлении.

В ФК подтвердили, что драка была, но столкновения начались уже на этаже, где остановились российские спортсмены. Численного перевеса на стороне украинской команды не было, уверяют в клубе.

"Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают", — прокомментировали "минайцы".

По утверждению украинской стороны, россияне продолжали драться между собой даже после того, как футболисты "Миная" разошлись по своим номерам.

"Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины", — говорится в заявлении.

В итоге дерущихся разняли представители полиции, которых вызвали в отель.

В команде также отметили, что изначальным требованием украинской стороны к организаторам футбольных сборов было отсутствие российских команд в отеле, однако эту договоренность нарушили.

14 февраля "минайцы" по расписанию отправились на очередную тренировку.

Драка футболистов: реакция Закарпатской ОВА

На драку в турецком отеле в своих соцсетях отреагировал глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита. Он, в частности, поздравил украинских футболистов с победой над "Шинником" в "кулачных боях".

"Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках", — написал региональный чиновник.

[ + – ] На драку в Турции отреагировал глава Закарпатской ОВА

Драка российских и украинских футболистов в Турции: что произошло?

Утром 14 февраля российское интернет-издание Baza рассказало, что накануне вечером в турецком отеле между российскими и украинскими футболистами произошла драка.

По версии российской стороны, несколько футболистов из Украины стали интересоваться у россиян, почему они не выходят на митинги и не протестуют против преступной политики Кремля. Сначала в инцидент вмешались сотрудники отеля и драки удалось избежать, однако позже спортсмены якобы схлестнулись в лифте, что привело к массовой потасовке. В гостиничный комплекс вызвали полицию, однако правоохранительные органы не стали задерживать футболистов.

По информации Baza, в результате драки пострадало четверо россиян.

Чуть позже глава пресс-службы футбольного клуба "Минай" из Закарпатья Александр Костюк подтвердил, что драка действительно состоялась. Однако, по его словам, события в отеле развивалась совсем не так, как их преподносит российская сторона.

Костюк уточнил, что один из футболистов "Шинника" стал хамить сотруднице отеля, и украинский спортсмен заступился за нее. Как рассказал спортивный журналист Роман Бебех, на защиту женщины встал нападающий "Миная" Даниил Колесник.

После этого россиянин позвал других членов своей команды и они стали провоцировать футболистов "Миная" на драку.

По словам Костюка, когда утром украинские спортсмены отправились на тренировку, россияне стали собирать вещи, чтобы выселиться из отеля.