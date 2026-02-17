Футболіст ФК "Колос" вдарив військового ТЦК та опублікував відео сутички в Instagram, — ЗМІ

24-річний футболіст ФК "Колос" Данило Колесник потрапив у скандал після того, як у соцмережах з’явилося відео, де він вдарив військовослужбовця Територіального центру комплектування (ТЦК).

Як повідомляє Telegram-канал "Ukraine context", на відео, яке згодом було видалене, Колесник вдарив в обличчя військового ТЦК. Слід зазначити, що чоловік наразі не перебуває у призовному віці.

Крім того, цю сутичку він виставив у Stories на своїй сторінці в Instagram, але, ймовірно, через поширення цього відео у соціальних мережах, вирішив його видалити, а також зробити свій профіль непублічним.

Футболіст ФК "Колос" закрив свій профіль в Instagram Фото: Скриншот

"Поки такі українські спортсмени як Владислав Гераскевич ціною своєї участі в Олімпійських іграх відстоюють Україну та армію на міжнародній арені, інші, знаходячись удома, дозволяють собі подібне", — йдеться в дописі "Ukraine context".

Футболіст ФК "Колос" вдарив військовослужбовця ТЦК та опублікував відео сутички в Instagram Фото: Скриншот з відео

Наразі встановити, з представником якого саме обласномого ТЦК сталася сутичка не вдалося. З огляду на місце народження Колесника (ймовірно, Київ) та клуб, у якому він грає (Білоцерківський район Київської області), інцидент міг стався у регіональному центрі Київської області. Київський міський та Київський обласний ТЦК поки що не надавали коментарів щодо ситуації.

Ба більше, ФК "Колос" також наразі не коментував конфлікт Данила Колоса із представником ТЦК.

Як йдеться у матеріалі видання "ТСН", Данило Колесник виступає за резервну команду ФК "Колос" у Другій лізі України. У цьому сезоні за "Колос-2" він провів 16 матчів і забив шість голів. Загалом, Колесник є вихованцем київського "Арсеналу" і раніше в Україні також виступав за "Минай" та "Лівий Берег".

Нагадаємо, що в Харкові 31-річний місцевий житель під час перевірки документів співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки напав на них із ножем. За даними правоохоронців, чоловік, помітивши групу оповіщення населення ТЦК, намагався втекти, але дістав зброю та поранив двох людей, які йшли за ним.

Також Фокус писав, що у Львові 44-річна жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса ТЦК, а коли автомобіль рушив — вистрілила в нього.