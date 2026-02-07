У Харкові чоловік з ножем напав на співробітників ТЦК: є постраждалі

31-річний житель Харкова під час перевірки документів співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки накинувся на них із ножем.

Інцидент стався в Салтівському районі міста, повідомили в поліції Харківської області 7 лютого.

За інформацією правоохоронців, чоловік, помітивши групу оповіщення населення ТЦК, кинувся тікати, після чого дістав ножа і поранив двох людей, які гналися за ним.

Співробітники кримінальної поліції Харківського районного управління поліції №2 затримали нападника. Ним виявився 31-річний місцевий житель. Постраждалим нанесені непроникаючі ножові порізи голови та тулуба. Їхньому життю нічого не загрожує.

Чоловікові вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років обмеження волі або тюремне ув'язнення на той самий строк

Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі Фото: Нацполiцiя Украiни

Наразі вирішується про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тим часом місцеві Telegram-канали публікують відео, як співробітники ТЦК "пакують" у намисто військовозобов'язаних. Наприклад, на вулиці Орлова в Слобідському районі міста чоловіка заштовхали до мікроавтобуса разом із дружиною.

Буквально напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський запевняв, що ТЦК забезпечують 90% особового складу Сил оборони, і мобілізація проходить відносно стабільно.

Тим часом у Яворівському районі Львівської області 48-річний чоловік помер під час перебування в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Лікарі попередньо встановили, що причиною смерті стало алкогольне отруєння.

Нагадаємо, у Львові жінка з пістолетом напала на автомобіль групи оповіщення ТЦК.

Також повідомлялося, що в Одесі представники ТЦК вимагали у "заручника" 6 тисяч доларів. Зокрема, чоловіка силою посадили чоловіка в автобус і близько години возили містом.