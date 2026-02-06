Забезпечують 90% мобілізації: Сирський похвалив ТЦК за роботу

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки забезпечують стабільне поповнення Сил оборони України

Вони надають для армії 90% особового складу. Ще 10% потрапляють у війська через систему рекрутингу, розповів під час спілкування з журналістами головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, пише LB.

У бесіді він торкнувся і системи підготовки військовослужбовців. За його словами, бойова підготовка є ключовим фактором підвищення ефективності та збереження життя військовослужбовців, а їхня безпека — головний пріоритет.

Тому зараз залишається головним пріоритетом, тому максимальна кількість занять під час загальної базової військової підготовки відбувається в захищених приміщеннях.

Генерал зазначив, що зараз використовується вже шоста редакція програми підготовки:

Відео дня

"Термін підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації). Зростає кількість інструкторів із бойовим досвідом".

Сирський запевняє, що завдяки підготовці ефективність українських військовослужбовців помітно зросла.

"Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни в 90% випадків здобувають перемогу над противником. Напрямок підготовки перебуває під постійним контролем Головнокомандувача ЗС України", — каже він.

Головнокомандувач ЗСУ також розповів, що чисельність ЗС РФ противника за останні півроку залишається стабільною — 711-712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас ворог щодоби втрачає в середньому 1000-1100 військовослужбовців.

У лютому 2026 року активна лінія фронту становить близько 1200 км, а глибина бойових порядків продовжує зростати. Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб — кілл-зони вже досягають 15-20 км.

Тим часом українці під час опитування КМІС заявили, що незаконна мобілізація і перевищення ТЦК своїх повноважень є одним із показників браку демократії в країні. Таку думку висловили 17% опитаних.

Раніше Олександр Сирський заявив, що 2026 рік може стати переломним у війні, однак цей сценарій залежить від низки ключових чинників — передусім темпів мобілізації Росії, масштабів її військового виробництва та рівня підтримки України з боку партнерів.

Нагадаємо, у "Резерв+" автоматично оновлено 90% відстрочок від мобілізації.

Також повідомлялося, кому з українців можуть відмовити в бронюванні.