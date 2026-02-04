Українці пов'язали діяльність ТЦК і брак демократії: деталі

35% українців вважають, що в Україні бракує демократії, і це — на відсоток менше, ніж тих, хто вважає рівень демократії таким, яким він має бути за таких умов (36%). Ще 16% вважають, що її забагато.

Головними ознаками браку демократії з огляду на те, що в Україні війна, суспільство вважає обмеження свободи слова з неможливістю критикувати владу (19%) і діяльність ТЦК (17%), свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Оскільки питання мобілізації є чутливим, зазначимо, що в перерахунку всього населення є лише 6% тих, хто вважають, що в країні мало демократії і при цьому пояснюють це діями ТЦК.

Фото: КМІС

Серед інших показників, що погіршують ситуацію з демократією в країні, названо такі:

не враховуються інтереси простих людей/прості люди не захищені — 16%;

беззаконня/порушення законів із перевищенням повноважень владою — 15%;

корупція, бізнес на війні — 15%.

обмеження прав і свобод громадян — 7%;

переслідування владою громадян, опозиції та журналістів — 4%;

відсутність верховенства права, справедливості — 4%;

некомпетентність людей при владі — 4%;

повна відсутність демократії — 4%;

президент країни не дотримується Конституції, перевищує свої повноваження — 3%.

Фото: КМІС

Стан демократії в Україні багато в чому залежить від довіри президенту Володимиру Зеленському. Серед тих, хто зовсім йому не довіряє, 55% опитаних вважають рівень демократії недостатнім. Серед тих, хто повністю довіряє Зеленському, рівень браку демократії — 19%.

Фото: КМІС

В опитуванні, яке КМІС проводив із 23 до 29 січня, брали участь 1003 респонденти віком від 18 років із різних регіонів України, які проживають на територіях, підконтрольних уряду.

Нагадаємо, очільник Національної поліції Іван Виговський заявив, що протягом 2022-2026-го років значно зріс опір громадян діям ТЦК — від п'яти інцидентів на початку до 351 торік. За його словами, робота з ТЦК негативно впливає на імідж правоохоронців.

Також повідомлялося, що в Одесі працівники районного центру комплектування та член громадської організації силоміць посадили чоловіка в автобус і близько години возили містом, а також вимагали від нього гроші.