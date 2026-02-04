Украинцы связали деятельность ТЦК и нехватку демократии: детали

35% украинцев считают, что в Украине не хватает демократии, и это – на процент меньше, чем тех, считает уровень демократии таким, каким он должен быть в таких условиях (36%). Еще 16% считают, что ее слишком много.

Главными признаками нехватки демократии, учитывая, что в Украине война, общество считает ограничение свободы слова с невозможностью критиковать власть (19%) и деятельность ТЦК (17%), свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Поскольку вопрос мобилизации является чувствительным, отметим, что в пересчете всего населения есть лишь 6% тех, кто считают, что в стране мало демократии и при этом объясняют это действиями ТЦК.

Среди других показателей, ухудшающих ситуацию с демократией в стране, названы следующие:

не учитываются интересы простых людей/простые люди не защищены – 16%;

беззаконие/нарушение законов с превышением полномочий властью – 15%;

коррупция, бизнес на войне – 15%.

ограничение прав и свобод граждан – 7%;

преследование властями граждан, оппозиции и журналистов – 4%;

отсутствие верховенства права, справедливости – 4%;

некомпетентность людей при власти – 4%;

полное отсутствие демократии – 4%;

президент страны не придерживается Конституции, превышает свои полномочия – 3%.

Состояние демократии в Украине во многом зависит от доверия президенту Владимиру Зеленскому. Среди тех, кто совсем ему не доверяет, 55% опрошенных считают уровень демократии недостаточным. Среди тех, кто полностью доверяет Зеленскому, уровень нехватки демократии – 19%.

В опросе, который КМИС проводил с 23 по 29 января, участвовали 1003 респондента в возрасте от 18 лет из разных регионов Украины, которые проживают на территориях, подконтрольных правительству.

Напомним, глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что в течение 2022-2026-го годов значительно выросло сопротивление граждан действиям ТЦК — от пяти инцидентов в начале до 351 в прошлом году. По его словам, работа с ТЦК негативно влияет на имидж правоохранителей.

Также сообщалось, что в Одессе работники районного центра комплектования и член общественной организации силой посадили мужчину в автобус и около часа возили по городу, а также требовали от него деньги.