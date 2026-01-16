Час катали в бусе, пока не заплатит: в Одессе представители ТЦК требовали у "заложника" $6 тысяч

В Одессе работники районного центра комплектования и член общественной организации силой посадили мужчину в автобус и возили по городу, а также требовали от него деньги. По информации следствия, пострадавший пробыл в заложниках около часа.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, вечером 15 января прокуроры вместе с СБУ разоблачили трех работников ТЦК и члена общественной организации при попытке получить от мужчины выплаты в размере 6 тысяч долларов за недоставление его в РТЦК. Во время мобилизационных мероприятий они насильно посадили его в автобус и возили по городу, угрожая и применяя физическую силу.

"Киевская окружная прокуратура г. Одессы осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы и вымогательства в условиях военного положения (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины)", — добавляется в сообщении.

Всех причастных задержали, и сейчас решается, когда и какое подозрение им объявят, а также какую меру пресечения изберут. Также известно, что расследование сопровождает Главное управление внутренней безопасности СБУ.

В Одессе работники ТЦК силой возили мужчину по городу и требовали от него $6 тысяч. Фото: Одесская областная прокуратура

Кроме того, на эту ситуацию отреагировали в Одесском областном ТЦК и СП. В частности, в публикации ведомства говорится, что не руководство не потерпит каких-либо проявлений противоправного поведения среди работников и готово полностью способствовать следствию для объективного расследования.

"Служба в рядах Вооруженных Сил Украины — это высокая ответственность перед государством. Использование статуса военнослужащего для совершения правонарушений является позорным актом. Одесский областной ТЦК и СП оказывает полное содействие следствию для объективного и всестороннего расследования инцидента. Ни одно лицо, независимо от должности или звания, не имеет иммунитета от ответственности за преступные действия", — говорится в сообщении.

Публикация Одесского областного ТЦК и СП в Facebook Фото: Скриншот

Также в ТЦК и СП отметили, что процесс очистки системы от работников, которые дискредитируют звание военнослужащего, является приоритетом. Они продолжают системно выявлять негативные элементы в структуре центра и открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами для предотвращения подобных случаев в будущем.

