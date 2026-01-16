От $2500 за "белый билет": на Днепропетровщине задержали организаторов схемы для уклонистов (видео)

СБУ обнаружила более 300 тысяч долларов США во время обысков у руководительницы одной из районных ВВК на Днепропетровщине. По данным следствия, женщина вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва.

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации на Днепропетровщине. Во время обысков у председателя военно-врачебной комиссии (ВВК) при местном ТЦК обнаружено более 300 тысяч долларов США.

Глава ВВК уличен на массовой продаже "непригодности" к службе

Как установило расследование, чиновница была одной из организаторов сделки.

В обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва. Стоимость таких "услуг" стартовала от 2,5 тысяч долларов США.

"Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона", — сообщают в СБУ.

Во время санкционированных обысков у председателя ВЛК изъято более 307 тыс. долларов США наличными, у посредника — еще более 90 тыс. долларов США.

Правоохранители задокументировали более 20 эпизодов получения неправомерной выгоды, сообщают в Офисе прокурора.

Сейчас руководительнице местной ВЛК и одному из сообщников сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Напомним, в Минобороны Украины рассказали о главных изменениях в мобилизации в Украине на 2026 год. За предыдущий год большую часть мобилизационных процедур перевели в онлайн-формат, ввели электронные направления на ВВК и сделали "Резерв ID" основным документом.

А в начале декабря руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой сообщил о запуске проекта "Чекин мобилизованного", который позволяет контролировать движение военнообязанных на каждом этапе и должен улучшить реагирование на случаи самовольного оставления части.