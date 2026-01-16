Від $2500 за "білий квиток": на Дніпропетровщині затримали організаторів схеми для ухилянтів (відео)

СБУ виявила понад 300 тисяч доларів США під час обшуків у очільниці однієї із районних ВЛК на Дніпропетровщині. За даними слідства, жінка разом із спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову.

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії (ВЛК) при місцевому ТЦК виявлено понад 300 тисяч доларів США.

Голову ВЛК викрито на масовому продажі "непридатності" до служби

Як встановило розслідування, посадовиця була однією з організаторів оборудки.

В обмін на хабарі вона разом із спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову. Вартість таких "послуг" стартувала від 2,5 тисяч доларів США.

"Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону", — повідомляють у СБУ.

Під час санкціонованих обшуків у голови ВЛК вилучено понад 307 тис. доларів США готівкою, у посередника — ще понад 90 тис. доларів США.

Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди, повідомляють в Офісі прокурора.

Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, в Міноборони України розповіли про головні зміни в мобілізації в Україні на 2026 рік. За попередній рік велику частину мобілізаційних процедур перевели в онлайн-формат, запровадили електронні направлення на ВЛК та зробили "Резерв ID" основним документом.

А на початку грудня керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий повідомив про запуск проєкту "Чекін мобілізованого", який дає змогу контролювати рух військовозобов'язаних на кожному етапі та повинен покращити реагування на випадки самовільного залишення частини.