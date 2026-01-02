Якою буде мобілізація в Україні 2026 року: в Міноборони назвали головні зміни

За попередній рік велику частину мобілізаційних процедур перевели в онлайн-формат, запровадили електронні направлення на ВЛК та зробили "Резерв ID" основним документом. В Міноборони перелічили нововведення, що будуть актуальними у 2026 році.

Про головні зміни в мобілізації в Україні на 2026 рік в Міністерстві оборони розповіли в коментарі РБК-Україна. У відомстві зазначили, про протягом 2025 року працювали над тим, щоб зробити процеси прозорішими та швидшими.

Відстрочки від мобілізації в Україні перенесли в онлайн

З 1 листопада 2025 року були запроваджені нові правила оформлення відстрочок від мобілізації. Більшість із них продовжуються автоматично, якщо з часом не змінюються підставки чи щодо них можна отримати підтвердження в державних реєстрах.

"Перелік категорій доступний на сайті "Резерв+". ТЦК більше не приймають від громадян заяви на відстрочку", — розповіли в Міноборони.

У застосунку "Резерв+" наразі доступні 11 типів відстрочок, 8 із яких запустили у 2025 році.

Відео дня

У відомстві наголосили, що паперові довідки з печаткою більше не видаються, а основним підтвердженням відстрочки став документ "Резерв ID" у застосунку. Ті, хто не мають доступу до смартфона, можуть зробити паперову копію, отримавши файл через портал "Дія", в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки чи в Центрі надання адміністративних послуг.

Мобілізація в Україні: "Резерв ID" став основним документом

Кабінет міністрів України зробив "Резерв ID" основним документом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів: військово-облікова документація наразі створюється лише в електронному форматі. Паперову версію так само можна надрукувати самостійно чи отримати в ТЦК. В Міноборони пояснили, що електронний формат документа зменшує ризики втрати, підробки чи пошкодження документа.

Крім того, в "Резерв ID" додано фото власника, що пришвидшує перевірку. Втім у відомстві наголосили, що без фотографії "Резерв ID" має таку ж юридичну силу.

"Зображення поступово підтягується лише для користувачів із біометричним паспортом — для цього достатньо оновити застосунок до останньої версії та оновити документ у ньому. Якщо фото не з’явилося протягом кількох днів, скористайтеся функцією "Виправити дані онлайн" в меню застосунку", — розповіли в Міноборони.

Сплата штрафів у "Резерв+"

У застосунку "Резерв+" на початку липня 2025 року з'явилася можливість оплатити онлайн штрафи з усіх основних видів порушень, таких як неприбуття за повісткою до ТЦК та СП чи непроходження військово-лікарської комісії.

Після того як військовозобов'язаний подасть заяву в застосунку, ТЦК має розглянути її протягом трьох днів — тоді можна буде сплатити штраф зі знижкою 50%. Втім у Міноборони наголосили, що оплата штрафу не звільняє від обов'язку дотримуватися вимог військового обліку.

Направлення на ВЛК онлайн

Також у "Резерв+" додали електронні направлення на ВЛК, які можна отримати без черг. Після огляду результати автоматично надійдуть у застосунок з кваліфікованим електронним підписом.

В Міноборони розповіли, що у більшості ТЦК та СП уже діє електронна черга, за допомогою якої можна швидко записатися на прийом.

"Система показала ефективність під час пілотного запуску і поступово інтегрується з іншими онлайн-сервісами, знижуючи навантаження на ТЦК та роблячи отримання послуг прозорішим", — сказали у відомстві.

Нагадаємо, 30 грудня в Міністерстві оборони повідомили, що Кабінет міністрів України оновив правила під час мобілізації: українців годуватимуть в ТЦК державним коштом за Каталогом продуктів, яким послуговуються в Збройних силах.

8 грудня керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий повідомив про запуск проєкту "Чекін мобілізованого", який дає змогу контролювати рух військовозобов'язаних на кожному етапі та повинен покращити реагування на випадки самовільного залишення частини.