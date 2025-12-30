Українців годуватимуть в ТЦК під час мобілізації: Кабмін оновив правила

Уряд оновив правила харчування громадян, які прибувають до ТЦК та СП. Відтепер їх мають годувати державним коштом за Каталогом продуктів, аналогічним до того, яким користуються в ЗСУ.

Про оновлення правил харчування під час мобілізації в Україні повідомила 30 грудня пресслужба Міністерства оборони. У відомстві повідомили, що цю ініціативу підтримав Кабінет міністрів України.

Згідно з цими змінами, українців годуватимуть після прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки коштом держави. Меню складатимуть відповідно до Каталогу продуктів, яким послуговуються в Збройних силах України.

"Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин", — заявили в Міністерстві оборони.

Відео дня

Мобілізація в Україні: інші нововведення

Міноборони 30 грудня також оголосило про запуск проєкту "Чекін мобілізованого" який має покращити реагування на випадки самовільного залишення частини за допомогою ведення електронного обліку військовозобов'язаних. Ця ініціатива дозволить контролювати рух громадян на кожному етапі.

Також у Міноборони з 30 грудня тестують можливість постановки громадян на військовий облік через "Резерв+", яка дозволить частині військовозобов'язаних обходитися без особистого візиту до ТЦК та СП.