Украинцев будут кормить в ТЦК во время мобилизации: Кабмин обновил правила

Правительство обновило правила питания граждан, прибывающих в ТЦК и СП. Отныне их должны кормить за государственный счет по Каталогу продуктов, аналогичному тому, которым пользуются в ВСУ.

Об обновлении правил питания во время мобилизации в Украине сообщила 30 декабря пресс-служба Министерства обороны. В ведомстве сообщили, что эту инициативу поддержал Кабинет министров Украины.

Согласно этим изменениям, украинцев будут кормить по прибытии в территориальный центр комплектования и социальной поддержки за счет государства. Меню будут составлять в соответствии с Каталогом продуктов, которым пользуются в Вооруженных силах Украины.

"Изменения в порядок проведения мобилизации и норм питания позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки к отправке в войска и до момента зачисления в списки воинских частей", — заявили в Министерстве обороны.

Мобилизация в Украине: другие нововведения

Минобороны 30 декабря также объявило о запуске проекта "Чекин мобилизованного", который должен улучшить реагирование на случаи самовольного оставления части с помощью ведения электронного учета военнообязанных. Эта инициатива позволит контролировать движение граждан на каждом этапе.

Также в Минобороны с 30 декабря тестируют возможность постановки граждан на воинский учет через "Резерв+", которая позволит части военнообязанных обходиться без личного визита в ТЦК и СП.