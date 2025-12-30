Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Усиление мобилизации в Украине

На воинский учет через "Резерв+": в Минобороны тестируют новую функцию

В Резерв+ тестируют постановку на учет
Постановка на учет через "Резерв+" поможет снизить нагрузку на ТЦК и избавить людей от бумажной волокиты | Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины приступило к тестированию постановки на воинский учет в приложении "Резерв+".

Уже вскоре часть граждан смогут стать на воинский учет без личных визитов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также без изнурительных бумажных процедур, сообщили в оборонном ведомстве.

Это поможет уменьшить бюрократию, разгрузить ТЦК и СП и упростить процедуру для граждан.

Кто может участвовать в тестировании?

  • Мужчины, еще не состоящие на учете, которым в 2026 году исполняется 17 лет, или на момент подачи заявления их возраст – от 25 до 59 лет.

Мужчины от 18 до 24 лет пока не вовлечены в тестирование функции.

Для женщин, подлежащих военному учету по специальности, онлайн-постановка на военный учет пока недоступна. Для этого им нужно лично обращаться в ТЦК и СП.

Відео дня

Как это работает:

  • Заполняете форму, ссылка на которую есть на сайте Минобороны Украины. В ней нужно указать ФИО, пол, возраст, идентификационный код, операционную систему смартфона, электронный адрес, область проживания, а также дать разрешение на обработку персональных данных;
  • Вскоре получаете письмо-приглашение.
  • Обновляете приложение до последней версии.
  • Следуйте инструкциям и подаете заявление, чтобы стать на учет.
  • Получите подтверждение и документ Резерв ID.

В Украине мужчины подлежат мобилизации до 25-летнего возраста только в случае, если они имеют статус военнообязанных. Также юноши могут присоединиться к армии добровольно. Юристы объяснили, что по закону мобилизации в Украине до 25 лет на общих основаниях подлежат только военнообязанные, которые прошли военную кафедру и получили офицерское звание.

Напомним, что если военнообязанного объявили в розыск ТЦК, это означает, что он нарушил правила воинского учета. И игнорирование статуса в розыске не освобождает военнообязанного от обязанностей и последствий.

Также сообщалось, что, по словам Владимира Зеленского, в случае подписания мирного соглашения Украина или отменит всеобщую мобилизацию, или трансформирует ее.