На воинский учет через "Резерв+": в Минобороны тестируют новую функцию

Министерство обороны Украины приступило к тестированию постановки на воинский учет в приложении "Резерв+".

Уже вскоре часть граждан смогут стать на воинский учет без личных визитов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также без изнурительных бумажных процедур, сообщили в оборонном ведомстве.

Это поможет уменьшить бюрократию, разгрузить ТЦК и СП и упростить процедуру для граждан.

Кто может участвовать в тестировании?

Мужчины, еще не состоящие на учете, которым в 2026 году исполняется 17 лет, или на момент подачи заявления их возраст – от 25 до 59 лет.

Мужчины от 18 до 24 лет пока не вовлечены в тестирование функции.

Для женщин, подлежащих военному учету по специальности, онлайн-постановка на военный учет пока недоступна. Для этого им нужно лично обращаться в ТЦК и СП.

Відео дня

Как это работает:

Заполняете форму, ссылка на которую есть на сайте Минобороны Украины. В ней нужно указать ФИО, пол, возраст, идентификационный код, операционную систему смартфона, электронный адрес, область проживания, а также дать разрешение на обработку персональных данных;

Вскоре получаете письмо-приглашение.

Обновляете приложение до последней версии.

Следуйте инструкциям и подаете заявление, чтобы стать на учет.

Получите подтверждение и документ Резерв ID.

В Украине мужчины подлежат мобилизации до 25-летнего возраста только в случае, если они имеют статус военнообязанных. Также юноши могут присоединиться к армии добровольно. Юристы объяснили, что по закону мобилизации в Украине до 25 лет на общих основаниях подлежат только военнообязанные, которые прошли военную кафедру и получили офицерское звание.

Напомним, что если военнообязанного объявили в розыск ТЦК, это означает, что он нарушил правила воинского учета. И игнорирование статуса в розыске не освобождает военнообязанного от обязанностей и последствий.

Также сообщалось, что, по словам Владимира Зеленского, в случае подписания мирного соглашения Украина или отменит всеобщую мобилизацию, или трансформирует ее.