Не освобождает от ответственности: что будет, если игнорировать статус "в розыске" в "Резерв+"

Если военнообязанного объявили в розыск ТЦК, это означает, что он нарушил правила воинского учета. И игнорирование статуса в розыске не освобождает военнообязанного от обязанностей и последствий.

Лицо официально вносят в базы ТЦК для установления его места пребывания. В электронном кабинете "Резерв+" появляется статус "в розыске". Игнорирование этого статуса не освобождает от ответственности, предупреждают в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", в комментарии "24 Каналу".

Что будет, если игнорировать статус "в розыске"

Полиция может проверять документы и устанавливать личность для передачи информации в ТЦК.

Если подтверждено нарушение воинского учета, на человека могут составить протокол об административном правонарушении.

В случае уклонения от мобилизационных мероприятий после вручения повестки могут применяться нормы Уголовного кодекса.

Нарушения накапливаются, что усложняет урегулирование ситуации. Длительное уклонение может привести к принудительной доставке в ТЦК по решению уполномоченного лица согласно действующему законодательству.

Відео дня

Законными основаниями для объявления в розыск ТЦК являются:

Неявка без уважительных причин — человек не явился по вызову ТЦК (повестка, ВВК, уточнение данных, мобилизационное распоряжение), хотя его должным образом уведомили.

Неизвестное место пребывания ТЦК и полиция не могут найти военнообязанного, если он: не проживает по месту регистрации, не сообщил об изменении адреса, не отвечает на официальные обращения.

Уклонение от воинского учета — это игнорирование уточнения учетных данных, предоставление недостоверной информации, невыполнение требований ТЦК в рамках учета, неявка на рассмотрение админдела за нарушение правил учета и т.д.

Статус "в розыске" можно отменить после устранения всех нарушений. Для этого нужно подтвердить личность, подать необходимые документы и выполнить требования ТЦК. Обычно порядок следующий:

Обратиться лично в ТЦК по месту жительства или через адвоката, чтобы узнать причины розыска.

Предоставить документы, подтверждающие уважительные причины неявки (медицинские справки, документы из больницы и т.д.).

Пройти медицинский осмотр, актуализировать данные или выполнить другие требования ТЦК.

Устранить нарушения, из-за которых объявили розыск.

Напомним, в Украине мужчины подлежат мобилизации до 25-летнего возраста только в случае, если они имеют статус военнообязанных. Также юноши могут присоединиться к армии добровольно. Юристы объяснили, что по закону мобилизации в Украине до 25 лет на общих основаниях подлежат только военнообязанные, которые прошли военную кафедру и получили офицерское звание.

А президент Владимир Зеленский 24 декабря говорил, что в случае подписания мирного соглашения Украина или отменит всеобщую мобилизацию, или трансформирует ее.