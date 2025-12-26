Не освобождает от ответственности: что будет, если игнорировать статус "в розыске" в "Резерв+"
Если военнообязанного объявили в розыск ТЦК, это означает, что он нарушил правила воинского учета. И игнорирование статуса в розыске не освобождает военнообязанного от обязанностей и последствий.
Лицо официально вносят в базы ТЦК для установления его места пребывания. В электронном кабинете "Резерв+" появляется статус "в розыске". Игнорирование этого статуса не освобождает от ответственности, предупреждают в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", в комментарии "24 Каналу".
Что будет, если игнорировать статус "в розыске"
- Полиция может проверять документы и устанавливать личность для передачи информации в ТЦК.
- Если подтверждено нарушение воинского учета, на человека могут составить протокол об административном правонарушении.
- В случае уклонения от мобилизационных мероприятий после вручения повестки могут применяться нормы Уголовного кодекса.
- Нарушения накапливаются, что усложняет урегулирование ситуации. Длительное уклонение может привести к принудительной доставке в ТЦК по решению уполномоченного лица согласно действующему законодательству.
Законными основаниями для объявления в розыск ТЦК являются:
- Неявка без уважительных причин — человек не явился по вызову ТЦК (повестка, ВВК, уточнение данных, мобилизационное распоряжение), хотя его должным образом уведомили.
- Неизвестное место пребывания ТЦК и полиция не могут найти военнообязанного, если он: не проживает по месту регистрации, не сообщил об изменении адреса, не отвечает на официальные обращения.
- Уклонение от воинского учета — это игнорирование уточнения учетных данных, предоставление недостоверной информации, невыполнение требований ТЦК в рамках учета, неявка на рассмотрение админдела за нарушение правил учета и т.д.
Статус "в розыске" можно отменить после устранения всех нарушений. Для этого нужно подтвердить личность, подать необходимые документы и выполнить требования ТЦК. Обычно порядок следующий:
- Обратиться лично в ТЦК по месту жительства или через адвоката, чтобы узнать причины розыска.
- Предоставить документы, подтверждающие уважительные причины неявки (медицинские справки, документы из больницы и т.д.).
- Пройти медицинский осмотр, актуализировать данные или выполнить другие требования ТЦК.
- Устранить нарушения, из-за которых объявили розыск.
Напомним, в Украине мужчины подлежат мобилизации до 25-летнего возраста только в случае, если они имеют статус военнообязанных. Также юноши могут присоединиться к армии добровольно. Юристы объяснили, что по закону мобилизации в Украине до 25 лет на общих основаниях подлежат только военнообязанные, которые прошли военную кафедру и получили офицерское звание.
А президент Владимир Зеленский 24 декабря говорил, что в случае подписания мирного соглашения Украина или отменит всеобщую мобилизацию, или трансформирует ее.