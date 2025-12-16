ВВК без присутствия и осмотра: в Украине упростили постановку на воинский учет

Кабинет Министров Украины принял постановление №1632 о запуске нового экспериментального проекта по автоматическому взятию на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, который призван упростить процедуру граждан и ТЦК.

В частности, документ предполагает, что часть людей станет на военный учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок, говорится на сайте Минобороны Украины.

На военный учет автоматически будут ставиться:

Мужчины, которые не стали на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия.

Мужчины в возрасте 18–60 лет, находящиеся за границей, — при получении или обмене паспортных документов подразделениях в Государственной миграционной службы.

Для этого им больше не нужно посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки или проходить военно-врачебную комиссию.

Лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями могут подать медицинские документы добровольно. Данные об инвалидности подтягиваются автоматически из медицинских и соцреестров (по запросу лица).

Решение ВВК в таких случаях принимается по документам, без личного присутствия и без осмотра.

"Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже есть все необходимые данные", — объяснила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития.

Неделю назад руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой заявил, что Министерство обороны в ближайшее время реализует не только автоматическую постановку на учет в любых жизненных кейсах, но и шеринг электронного военно-учетного документа.

Напомним, бумажные военные билеты в Украине полностью заменит электронный документ "РезервID", который можно получить в приложении "Резерв+". Именно он станет теперь основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Вместе с информацией будет подтягиваться и фото военнообязанного.

Также сообщалось, что Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных, теперь работников в Украине можно будет бронировать от мобилизации на 45 календарных дней для регулирования формальных процедур.