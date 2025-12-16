ВВК без присутності та огляду: в Україні спростили постановку на військовий облік

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1632 про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів, покликаного спростити процедуру громадян і ТЦК.

Зокрема, документ передбачає, що частина людей стане на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок, йдеться на сайті Міноборони України.

На військовий облік автоматично ставитимуться:

Чоловіки, які не стали на облік у 17 років, автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя.

Чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, — під час отримання або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби.

Для цього їм більше не потрібно відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або проходити військово-лікарську комісію.

Особи з інвалідністю або важкими захворюваннями можуть подати медичні документи добровільно. Дані про інвалідність підтягуються автоматично з медичних і соцреєстрів (за запитом особи).

Рішення ВВК у таких випадках ухвалюють за документами, без особистої присутності та без огляду.

"Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром і реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов'язок. Система зробить це автоматично, бо вже є всі необхідні дані", — пояснила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку.

Тиждень тому керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий заявив, що Міністерство оборони найближчим часом реалізує не тільки автоматичне взяття на облік у будь-яких життєвих кейсах, а й ">шеринг електронного військово-облікового документа. Нагадаємо, паперові військові квитки в Україні повністю замінить електронний документ "РезервID", який можна отримати в застосунку "Резерв+". Саме він стане тепер основним для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Разом з інформацією підтягуватиметься і фото військовозобов'язаного.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов'язаних, тепер працівників в Україні можна буде бронювати від мобілізації на 45 календарних днів для регулювання формальних процедур.