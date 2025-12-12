Фото в "Резерв+" відображається не у всіх: як це виправити (відео)
Паперові військові квитки в Україні повністю замінить електронний документ "РезервID", який можна отримати в застосунку "Резерв+". Саме він стане тепер основним для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Разом з інформацією підтягуватиметься і фото військовозобов'язаного. Однак наразі не у всіх ця опція працює.
Причина того, що не в усіх користувачів підтягується фото в електронній версії військово-облікового документа (далі ВОД), — велика кількість користувачів (близько 6 мільйонів), пояснив в ефірі телемарафону Артем Романюков, керівник директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України.
За його словами, фото необхідне для найпростішої та найшвидшої ідентифікації військовозобов'язаного або призовника.
"Тепер, коли ви показуєте свій ВУД у "Резерв+", він одразу містить ваше фото. І групі сповіщення, яка може його перевіряти, вже не потрібно звіряти, свій ви "Резерв+" показуєте чи іншу людину", — пояснив Романюков.
Що робити, якщо фото не підтягується:
- Оновити додаток до останньої версії
- Зробити запит через "Резерв+" і оновити свій військово-обліковий документ. Найімовірніше, у більшості користувачів фотографії вже підтягнуться.
Гість ефіру додав, що фото в електронному вигляді є тільки в тих, у кого є біометричний закордонний паспорт. Саме звідти беруться фото для "Резерв+".
"Якщо у вас немає біометричного паспорта, фотографія не підтягнулася, нічого страшного. Документ залишається чинним навіть без фотографії. Єдине, що для додаткової ідентифікації у вас можуть попросити документ, що посвідчує особу з фото", — наголосив Романюков.
Електронні ВОД: що треба знати
Відстрочку від мобілізації та інші дані чоловіків підтверджуватимуть тільки через систему "Оберіг". У Міноборони вважають, що новий формат документа тільки полегшить життя, причому як для громадян, так і для ТЦК, військових загалом.
Незважаючи на те, що основною формою ВУД стає електронна форма, паперові ВУД, у кого вони є, також залишаються дійсними. Однак усі нові документи будуть тільки в цифровому вигляді.
Документ можна згенерувати в себе в додатку "Резерв+".
Якщо немає додатка, то документ можна так само згенерувати через портал Дія, як це було і раніше. Ця опція залишається і є єдиним способом створення військово-облікового документа, який потім можна роздрукувати в паперовому вигляді.
"Ми врахували всі можливі сценарії і головне, що тепер цей документ не підробиш, не загубиш, тому що він завжди є в реєстрі, він завжди генерується за допомогою тих даних, які є про громадянина в реєстрі "Оберіг"", — запевнив Романюков.
Нагадаємо, 8 грудня в Міноборони анонсували сповіщення про відправлення повістки військовозобов'язаним у застосунку "Резерв+". Також українці зможуть отримувати повідомлення про розгляд адмінсправ.
Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов'язаних, тепер працівників в Україні можна буде бронювати від мобілізації на 45 календарних днів для регулювання формальних процедур.