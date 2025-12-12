Фото в "Резерв+" отображается не у всех: как это исправить (видео)

Бумажные военные билеты в Украине полностью заменит электронный документ "РезервID", который можно получить в приложении "Резерв+". Именно он станет теперь основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Вместе с информацией будет подтягиваться и фото военнообязанного. Однако на данный момент не у всех эта опция работает.

Причина того, что не у всех пользователей подтягивается фото в электронной версии военно-учетного документа (далее ВУД), – большое количество пользователей (около 6 миллионов), объяснил в эфире телемарафона Артем Романюков, руководитель директората цифровой трансформации Министерства обороны Украины.

По его словам, фото необходимо для самой простой и быстрой идентификации военнообязанного или призывника.

"Теперь, когда вы показываете свой ВУД в "Резерв+", он сразу содержит ваше фото. И группе оповещения, которая может его проверять, уже не нужно сверять, свой ли вы "Резерв+" показываете или другого человека", – пояснил Романюков.

Что делать, если фото не подтягивается:

Обновить приложение до последней версии

Сделать запрос через "Резерв+" и обновить свой военно-учетный документ. Скорее всего, у большинства пользователей фотографии уже подтянутся.

Гость эфира добавил, что фото в электронном виде есть только у тех, у кого есть биометрический загранпаспорт. Именно оттуда берутся фото для "Резерв+".

"Если у вас нет биометрического паспорта, фотография не подтянулась, ничего страшного. Документ остается действующим даже без фотографии. Единственное, что для дополнительной идентификации у вас могут попросить документ, удостоверяющий личность с фото", – подчеркнул Романюков.

Электронные ВУД: что надо знать

Отсрочку от мобилизации и другие данные мужчин будут подтверждать только через систему "Оберіг". В Минобороны считают, что новой формат документа только облегчит жизнь, причем как для граждан, так и для ТЦК, военных в целом.

Несмотря на то, что основной формой ВУД становится электронная форма, бумажные ВУД, у кого они есть, также остаются действительными. Однако все новые документы будут только в цифровом виде.

Документ можно сгенерировать у себя в приложении "Резерв+" .

Если нет приложения, то документ можно так же сгенерировать черед портал Дия, как это было и раньше. Эта опция остается и является единственным способом создания военно-учетного документа, который затем можно распечатать в бумажном виде.

"Мы учли все возможные сценарии и главное, что тепеь этот документ не подделаешь, не потеряешь, потому что он всегда есть в реестре, он всегда генерируется с помощью тех данных, которые есть о гражданине в реестре "Обериг"", – заверил Романюков.

Напомним, 8 декабря в Минобороны анонсировали оповещения об отправке повестки военнообязанным в приложении "Резерв+". Также украинцы смогут получать уведомления о рассмотрении админдел.

Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных, теперь работников в Украине можно будет бронировать от мобилизации на 45 календарных дней для регулирования формальных процедур.