Сообщения о повестках будут поступать в "Резерв+": в Минобороны раскрыли детали обновления

В мобильном приложении "Резерв+" в ближайшее время появится возможность получать уведомления об отправке повестки военнообязанным, а также можно будет получать уведомления о рассмотрении админдел.

О новых решениях рассказал руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой во время общения с журналистами на Digital Defence Forum. По его словам, для получения уведомлений о повестках и административных делах в случае нарушения правил воинского учета необходимо будет нажать в "Резерв+" специальную "галочку".

"Это не будет должным образом оповещение, это просто информирование людей, что такие вещи происходят. Это собственно по просьбе пользователей мы такую функцию делаем", — пояснил Олег Берестовой.

Представитель Минобороны добавил, что в "Резерв+" будет усовершенствован функционал по вакансиям: военнообязанные смогут дополнить информацию о себе, чтобы приложение порекомендовало вакансии в соответствии с навыками.

Відео дня

"Также внедрим элементы искусственного интеллекта к информированию человека о том, что с ним происходит, права, обязанности — это будет так, как сейчас в "Дії" реализовано", — добавил Берестовой.

В реестре "Оберег", по его словам, планируется усовершенствовать автоматизированные процессы относительно последствий нарушения правил воинского учета.

"Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на ТЦК, чтобы они просто управляли информацией, данными, дашбордами, и автоматически люди получали последствия, если они не следуют обязанностям военнообязанного", — рассказал руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны.

Напомним, 30 октября в Минобороны сообщали, что запустили новую онлайн-отсрочку в "Резерв+".

Менеджер по работе с приложением от Министерства обороны Украины Галина Воловина 17 сентября объясняла, что новый статус военнообязанных — "требует базовой общевойсковой подготовки" — в "Резерв+" означает отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности (ВОС) конкретного лица.