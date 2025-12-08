Повідомлення про повістки надходитимуть у "Резерв+": в Міноборони розкрили деталі оновлення

В мобільному застосунку "Резерв+" найближчим часом з'явиться можливість отримувати сповіщення про відправлення повістки військовозобов'язаним. Також можна буде отримувати повідомлення про розгляд адмінсправ.

Про нові рішення розповів керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий під час спілкування з журналістами на Digital Defence Forum. За його словами, для отримання повідомлень про повістки та адміністративні справи в разі порушення правил військового обліку необідно буде натиснути в "Резерв+" спеціальну "галочку".

"Це не буде належним чином оповіщення, це просто інформування людей, що такі речі відбуваються. Це власне на прохання користувачів ми таку функцію робимо", — пояснив Олег Берестовий.

Представник Міноборони додав, що в "Резерв+" буде удосконалено функціонал по вакансіях: військовозобов'язані зможуть доповнити інформацію про себе, щоб застосунок порекомендував вакансії відповідно до навичок.

"Також впровадимо елементи штучного інтелекту до інформування людини про те, що з нею відбувається, права, обов'язки — це буде так, як наразі в "Дії" реалізовано", — додав Берестовий.

В реєстрі "Оберіг", за його словами, планується вдосконалити автоматизовані процеси щодо наслідків порушення правил військового обліку.

"Це необхідно, щоб зменшити навантаження на ТЦК, щоб вони просто керували інформацією, даними, дашбордами, і автоматично люди отримували наслідки, якщо вони не слідують обов'язкам військовозобов'язаного", — розповів керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони.

Нагадаємо, 30 жовтня в Міноборони повідомляли, що запустили нову онлайн-відстрочку в "Резерв+".

Менеджерка по роботі з додатком від Міністерства оборони України Галина Воловіна 17 вересня пояснювала, що новий статус військовозобов'язаних — "потребує базової загальновійськової підготовки" — у "Резерв+" означає відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність (ВОС) конкретної особи.