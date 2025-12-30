На військовий облік через "Резерв+": у Міноборони тестують нову функцію

Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку "Резерв+".

Уже незабаром частина громадян зможуть стати на військовий облік без особистих візитів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також без виснажливих паперових процедур, повідомили в оборонному відомстві.

Це допоможе зменшити бюрократію, розвантажити ТЦК і СП та спростити процедуру для громадян.

Хто може брати участь у тестуванні?

Чоловіки, які ще не перебувають на обліку, яким у 2026 році виповнюється 17 років, або на момент подання заяви їхній вік — від 25 до 59 років.

Чоловіки від 18 до 24 років поки що не залучені до тестування функції.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка на військовий облік поки що недоступна. Для цього їм потрібно особисто звертатися до ТЦК і СП.

Як це працює:

Заповнюєте форму, посилання на яку є на сайті Міноборони України. У ній потрібно вказати ПІБ, стать, вік, ідентифікаційний код, операційну систему смартфона, електронну адресу, область проживання, а також дати дозвіл на обробку персональних даних;

Незабаром отримуєте лист-запрошення.

Оновлюєте додаток до останньої версії.

Дотримуйтесь інструкцій і подаєте заяву, щоб стати на облік.

Отримайте підтвердження і документ Резерв ID.

В Україні чоловіки підлягають мобілізації до 25-річного віку тільки в разі, якщо вони мають статус військовозобов'язаних. Також юнаки можуть приєднатися до армії добровільно. Юристи пояснили, що згідно із законом мобілізації в Україні до 25 років на загальних підставах підлягають лише військовозобов'язані, які пройшли військову кафедру та отримали офіцерське звання.

Нагадаємо, що якщо військовозобов'язаного оголосили в розшук ТЦК, це означає, що він порушив правила військового обліку. І ігнорування статусу в розшуку не звільняє військовозобов'язаного від обов'язків і наслідків.

Також повідомлялося, що, за словами Володимира Зеленського, у разі підписання мирної угоди Україна або скасує загальну мобілізацію, або трансформує її.