Какой будет мобилизация в Украине в 2026 году: в Минобороны назвали главные изменения

За предыдущий год большую часть мобилизационных процедур перевели в онлайн-формат, ввели электронные направления на ВВК и сделали "Резерв ID" основным документом. В Минобороны перечислили нововведения, которые будут актуальны в 2026 году.

О главных изменениях в мобилизации в Украине на 2026 год в Министерстве обороны рассказали в комментарии РБК-Украина. В ведомстве отметили, что в течение 2025 года работали над тем, чтобы сделать процессы более прозрачными и быстрыми.

Отсрочки от мобилизации в Украине перенесли в онлайн

С 1 ноября 2025 года были введены новые правила оформления отсрочек от мобилизации. Большинство из них продолжаются автоматически, если со временем не меняются подставки или по ним можно получить подтверждение в государственных реестрах.

"Перечень категорий доступен на сайте "Резерв+". ТЦК больше не принимают от граждан заявления на отсрочку", — рассказали в Минобороны.

В приложении "Резерв+" сейчас доступны 11 типов отсрочек, 8 из которых запустили в 2025 году.

В ведомстве отметили, что бумажные справки с печатью больше не выдаются, а основным подтверждением отсрочки стал документ "Резерв ID" в приложении. Те, кто не имеют доступа к смартфону, могут сделать бумажную копию, получив файл через портал "Дія", в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки или в Центре предоставления административных услуг.

Мобилизация в Украине: "Резерв ID" стал основным документом

Кабинет министров Украины сделал "Резерв ID" основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов: военно-учетная документация пока создается только в электронном формате. Бумажную версию так же можно напечатать самостоятельно или получить в ТЦК. В Минобороны объяснили, что электронный формат документа уменьшает риски потери, подделки или повреждения документа.

Кроме того, в "Резерв ID" добавлено фото владельца, что ускоряет проверку. Впрочем, в ведомстве отметили, что без фотографии "Резерв ID" имеет такую же юридическую силу.

"Изображение постепенно подтягивается только для пользователей с биометрическим паспортом — для этого достаточно обновить приложение до последней версии и обновить документ в нем. Если фото не появилось в течение нескольких дней, воспользуйтесь функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения", — рассказали в Минобороны.

Уплата штрафов в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" в начале июля 2025 года появилась возможность оплатить онлайн штрафы по всем основным видам нарушений, таких как неприбытие по повестке в ТЦК и СП или непрохождение военно-врачебной комиссии.

После того как военнообязанный подаст заявление в приложении, ТЦК должен рассмотреть его в течение трех дней — тогда можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Впрочем, в Минобороны отметили, что оплата штрафа не освобождает от обязанности соблюдать требования воинского учета.

Направление на ВЛК онлайн

Также в "Резерв+" добавили электронные направления на ВВК, которые можно получить без очередей. После осмотра результаты автоматически поступят в приложение с квалифицированной электронной подписью.

В Минобороны рассказали, что в большинстве ТЦК и СП уже действует электронная очередь, с помощью которой можно быстро записаться на прием.

"Система показала эффективность во время пилотного запуска и постепенно интегрируется с другими онлайн-сервисами, снижая нагрузку на ТЦК и делая получение услуг более прозрачным", — сказали в ведомстве.

Напомним, 30 декабря в Министерстве обороны сообщили, что Кабинет министров Украины обновил правила во время мобилизации: украинцев будут кормить в ТЦК за государственный счет по Каталогу продуктов, которым пользуются в Вооруженных силах.

8 декабря руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой сообщил о запуске проекта "Чекин мобилизованного", который позволяет контролировать движение военнообязанных на каждом этапе и должен улучшить реагирование на случаи самовольного оставления части.