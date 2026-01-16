Годину катали у бусі, поки не заплатить: в Одесі представники ТЦК вимагали у "заручника" $6 тисяч

В Одесі працівники районного центру комплектування та член громадської організації силоміць посадили чоловіка в автобус і возили містом, а також вимагали від нього гроші. За інформацією слідства, постраждалий пробув у заручниках близько години.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, ввечері 15 січня прокурори разом із СБУ викрили трьох працівників ТЦК та члена громадської організації під час спроби отримати від чоловіка виплати у розмірі 6 тисяч доларів за недоставлення його до РТЦК.. Під час мобілізаційних заходів вони насильно посадили його в автобус і возили по місту, погрожуючи та застосовуючи фізичну силу.

"Київська окружна прокуратура м. Одеси здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України)", — додається в дописі.

Відео дня

Усіх причетних затримали, і зараз вирішується, коли і яку підозру їм оголосять, а також який запобіжний захід оберуть. Також відомо, що розслідування супроводжує Головне управління внутрішньої безпеки СБУ.

В Одесі працівники ТЦК силоміць возили чоловіка містом і вимагали від нього $6 тисяч. Фото: Одеська обласна прокуратура

Крім того, на цю ситуацію відреагували в Одеському обласному ТЦК та СП. Зокрема, у публікації відомства йдеться, що не керівництво не потерпить будь-яких проявів протиправної поведінки серед працівників і готове повністю сприяти слідству для об’єктивного розслідування.

"Служба в лавах Збройних Сил України — це висока відповідальність перед державою. Використання статусу військовослужбовця для вчинення правопорушень є ганебним актом. Одеський обласний ТЦК та СП надає повне сприяння слідству для об’єктивного та всебічного розслідування інциденту. Жодна особа, незалежно від посади чи звання, не має імунітету від відповідальності за злочинні дії", — йдеться в дописі.

Публікація Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook Фото: Скриншот

Також у ТЦК та СП зазначили, що процес очищення системи від працівників, які дискредитують звання військовослужбовця, є пріоритетом. Вони продовжують системно виявляти негативні елементи в структурі центру та відкриті до співпраці з правоохоронними органами для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, що СБУ викрила масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії (ВЛК) при місцевому ТЦК виявлено понад 300 тисяч доларів.

Також Фокус писав, що двоє військових з Одещини постануть перед судом за те, що передавали інформацію про місця вручення повісток та розташування мобільних блокпостів.