Здавали пересування ТЦК у Viber: на Одещині судитимуть двох військових, які допомагали ухилянтам

Двоє військових з Одещини постануть перед судом за те, що допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Вони передавали інформацію про місця вручення повісток та розташування мобільних блокпостів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За даними слідства, обвинувачені протягом року адміністрували Viber-групу "ГАИ Черная", де регулярно повідомляли учасників про появу представників територіальних центрів комплектування та попереджали про можливу небезпеку.

Двоє військових з Одещини передавали інформацію про ТЦК у Viber, щоб допомагати ухилятися від мобілізації. Фото: державне бюро розслідувань

"За даними слідства, двоє військовослужбовців одного із правоохоронних органів протягом року допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації. Вони передавали інформацію про локації мобільних блокпостів та актуальні місця вручення повісток на території однієї з громад Одеської області", — йдетсья в дописі.

Слідчі встановили, що такими діями вони перешкоджали законній роботі Збройних Сил України в особливий період. Наразі обох військових обвинувачують за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже передано до суду. Наразі справу веде Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що у Полтаві створять спеціальну комісію, яка проводитиме перевірки державних органів, підприємств, установ та організацій щодо дотримання законодавства про військовий облік.

Також Фокус писав, що у Верховній Раді була проведена нарада з військовим та правоохоронним керівництвом країни. Зокрема, вони обговорювали протидію корупційним проявам, які спостерігаються у системі ТЦК та СП, а також питання СЗЧ в армії.