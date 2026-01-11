У Полтаві посилюють розшук ухильників: міськвиконком затвердив новий план

Полтавський міський виконавчий комітет затвердив план заходів щодо посилення розшуку осіб, які ухиляються від військового обліку та мобілізації. Документ передбачає розширення повноважень правоохоронних органів і посилення контролю за виконанням законодавства.

Згідно з документом, у Полтаві створять спеціальну комісію, яка проводитиме перевірки державних органів, підприємств, установ та організацій щодо дотримання законодавства про військовий облік. Про це пише "Суспільне Полтава".

Йдеться, зокрема, про правильність ведення облікових списків, своєчасну звірку даних із територіальними центрами комплектування (ТЦК), а також про наявність призначених відповідальних осіб за військовий облік.

Фото: Соцсети

Також згідно з планом, поліції доручено забезпечувати адміністративне затримання та доставку до ТЦК громадян, які ухиляються від виконання обов'язків з військового обліку та мобілізації. Таким чином, взаємодія між правоохоронними органами та ТЦК має стати більш оперативною та системною.

План передбачає посилення контролю і через ЦНАПи, державні та комунальні установи. ТЦК зобов'язані направляти до органів державної влади списки осіб, які ухиляються від військового обліку. І в разі появи таких громадян у держустановах, співробітники мають негайно інформувати Нацполіцію для забезпечення їхнього доставлення до ТЦК.

Окремо прописано механізм запуску кримінальних процедур. План передбачає "організацію початку досудових розслідувань за фактами порушення законодавства про військовий облік, призов та мобілізацію" щодо порушників.

Крім того, у документі зафіксовано завдання щодо постійного уточнення облікових даних військовозобов'язаних, а також аналізу їхніх військово-облікових спеціальностей з урахуванням поточних потреб Збройних сил України. Зокрема окремо згадується облік окремих категорій жінок, які можуть бути залучені в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, у Верховній Раді на друге читання чекає законопроєкт, який передбачає зміни в правилах мобілізації для чоловіків віком від 25 років. Студентам, які здобувають вищу, передвищу або професійну освіту, можуть скасувати відстрочку.