В Полтаве ужесточают розыск уклонистов: горисполком утвердил новый план

Полтавский городской исполнительный комитет утвердил план мероприятий по усилению розыска лиц, уклоняющихся от воинского учета и мобилизации. Документ предусматривает расширение полномочий правоохранительных органов и ужесточение контроля за выполнением законодательства.

Согласно документу, в Полтаве создадут специальную комиссию, которая будет проводить проверки государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на предмет соблюдения законодательства о воинском учете. Об этом пишет "Суспільне Полтава".

Речь идет, в частности, о правильности ведения учетных списков, своевременной сверке данных с территориальными центрами комплектования (ТЦК), а также о наличии назначенных ответственных лиц за воинский учет.

Фото: Соцсети

Также согласно плану, полиции поручено обеспечивать административное задержание и доставку в ТЦК граждан, которые уклоняются от исполнения обязанностей по воинскому учету и мобилизации. Таким образом, взаимодействие между правоохранительными органами и ТЦК должно стать более оперативным и системным.

Відео дня

План предусматривает усиление контроля и через ЦПАУ, государственные и коммунальные учреждения. ТЦК обязаны направлять в органы государственной власти списки лиц, уклоняющихся от воинского учета. И в случае появления таких граждан в госучреждениях, сотрудники должны незамедлительно информировать Нацполицию для обеспечения их доставки в ТЦК.

Отдельно прописан механизм запуска уголовных процедур. План предусматривает "организацию начала досудебных расследований по фактам нарушения законодательства о воинском учете, призыве и мобилизации" в отношении нарушителей.

Кроме того, в документе зафиксирована задача по постоянному уточнению учетных данных военнообязанных, а также анализу их военно-учетных специальностей с учетом текущих потребностей Вооруженных сил Украины. В том числе отдельно упоминается учет отдельных категорий женщин, которые могут быть привлечены в рамках действующего законодательства.

Напомним, в Верховной Раде второго чтения ждет законопроект, который предусматривает изменения в правилах мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет. Студентам, которые получают высшее, предвысшее или профессиональное образование, могут отменить отсрочку.