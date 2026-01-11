Это радикально, но необходимо: в Раде готовят отмену отсрочки для студентов-мужчин

В украинском парламенте второго чтения ждет законопроект, который предусматривает изменения в правилах мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет. Студентам, которые получают высшее, предвысшее или профессиональное образование, могут отменить отсрочку.

В Комитете по безопасности, обороне и разведке Верховной Рады окончательного согласования народных депутатов ждет законопроект, который может ограничивать право на отсрочку для мужчин старше 25 лет. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, сообщает ТСН.

В документе говорится, что абитуриенты-мужчины, которые будут поступать в учебные заведения, уже не будут иметь права на отсрочку.

"Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", — рассказал нардеп.

Парламентарий отметил, что до полномасштабного вторжения в системе образования Украины в среднем учились около 30 тысяч мужчин старше 25 лет. А в сентябре 2025 года таких студентов насчитывалось уже 250 тысяч человек, то есть в 8 раз больше.

Избранник подчеркнул, что государство не может ограничить право человека на получение образования, но собирается проверять, как на самом деле люди учатся. Он отметил, что служба качества образования провела большое количество проверок, в результате которых из учебных заведений было отчислено почти 50 тысяч человек, которые на самом деле лишь формально учились, скрываясь от призыва.

Сергей Бабак сообщил, что кроме студентов, проверяли также и руководство учебных заведений. Сейчас уже открыто восемь уголовных дел по массовому набору людей, — отметил он.

Напомним, летом 2025 года глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак сообщал, что в Украине начали массово разоблачать схемы фиктивного обучения. Из вузов отчислили более 50 тысяч мужчин, которые злоупотребляли статусом студента, избегая мобилизации.

В некоторых университетах, позже рассказал Гурак, было отчислено сразу по 100-150 студентов. Скажем, в одном из киевских университетов обнаружили 100 одинаковых мотивационных писем, подписанных разными людьми.