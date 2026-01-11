Це радикально, але необхідно: у Раді готують скасування відстрочки для студентів-чоловіків

В українському парламенті другого читання чекає законопроєкт, який передбачає зміни у правилах мобілізації для чоловіків віком від 25 років. Студентам, які здобувають вищу, передвищу чи професійну освіту, можуть скасувати відстрочку.

У Комітеті з безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради остаточного погодження народних депутатів чекає законопроєкт, який може обмежувати право на відстрочку для чоловіків старше 25 років. Про це в ефірі телемарафону розповів голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, повідомляє ТСН.

У документі йдеться, що абітурієнти-чоловіки, які вступатимуть до навчальних закладів, вже не матимуть права на відстрочку.

"Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни", — розповів нардеп.

Парламентар зауважив, що до повномасштабного вторгнення в системі освіти України в середньому навчалися близько 30 тисяч чоловіків старше 25 років. А у вересні 2025 року таких студентів налічувалося вже 250 тисяч осіб, тобто у 8 разів більше.

Обранець наголосив, що держава не може обмежити право людини на отримання освіти, але збирається перевіряти, як насправді люди навчаються. Він наголосив, що служба якості освіти провела велику кількість перевірок, в результаті яких з навчальних закладів було відраховано майже 50 тисяч осіб, які насправді лише формально навчалися, ховаючись від призову.

Сергій Бабак повідомив, що окрім студентів, перевіряли також й керівництво навчальних закладів. Наразі вже відкрито вісім кримінальних справ щодо масового набору людей, — зазначив він.

Нагадаємо, влітку 2025 року голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак повідомляв, що в Україні почали масово викривати схеми фіктивного навчання. З вишів відрахували понад 50 тисяч чоловіків, які зловживали статусом студента для уникнення мобілізації.

У деяких університетах, пізніше розповів Гурак, було відраховано одразу по 100–150 студентів. Скажімо, в одному з київських університетів виявили 100 однакових мотиваційних листів, підписаних різними людьми.