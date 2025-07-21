Понад 50 тисяч чоловіків вилетіли з вишів: виявили схеми "навчальної броні"

В Україні почали масово викривати схеми фіктивного навчання – після перевірок у вишах із них відрахували понад 50 тисяч чоловіків. Основна причина – зловживання статусом студента для уникнення мобілізації.

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Про виявлені порушення повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак під час наради з керівниками університетів і коледжів Київщини, яку організували спільно з обласною військовою адміністрацією.

Як пояснив Гурак, зараз частка студентів віком понад 25 років, які навчаються на денній формі, перевищує 20%. Для порівняння: у 2021–2022 навчальному році таких було лише 4%.

"Під час і після перевірок у 2024–2025 роках із закладів вищої освіти відраховано понад 50 тисяч чоловіків", – зазначив Гурак. За його словами, масштаби порушень настільки серйозні, що може йтися навіть про анулювання ліцензій деяких вишів.

Серед типових порушень:

вступ понад ліцензований обсяг;

фіктивне поновлення на денну форму після запровадження обмежень;

порушення у військовому обліку абітурієнтів;

підробка конкурсних процедур;

навмисне затягування термінів навчання;

порушення обліку в ЄДЕБО;

відсутність студентів на парах і формальне "навчання".

Учасникам наради також презентували статистику по навчальних закладах Київської області, де зафіксовано найбільшу кількість студентів віком 25+.

До обговорення ситуації долучилися представники обласної військової адміністрації, територіального центру комплектування та безпекового сектору. Головна мета – знайти рішення, як унеможливити подальші зловживання в системі освіти в умовах війни.

Як повідомляв Фокус, на магістратуру та аспірантуру цьогоріч хочуть вступити рекордні 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, закон про мобілізацію передбачає відстрочку студентам денної або дуальної форми навчання, якщо вони здобувають освіту, рівень якої є вищим за раніше здобутий. Не підпадають під мобілізацію випускники, які ще не досягли 25 років та планують вступати до магістратури чи аспірантури.