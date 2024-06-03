На магістратуру та аспірантуру цьогоріч хочуть вступити рекордні 200 тисяч осіб, — МОН

У Міністерстві освіти заявили, що не планують збільшувати кількість місць на навчання. У відомстві вважають, що освіта не має бути способом уникання конституційного обов'язку щодо захисту країни.

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Попри велику кількість охочих вступити на магістратуру та аспірантуру цього навчального року, Міністерство освіти і науки України (МОН) не планує збільшувати кількість місць на здобуття цих рівнів освіти. Про це заявив заступник очільника МОН Андрій Вітренко під час брифінгу у понеділок, 3 червня.

Він пояснив, що ці місця обмежені ліцензійними умовами (провадження освітньої діяльності — ред.). Йдеться про те, що кожен заклад вищої освіти має певну кількість місць відповідно до місткості ліцензії.

"На ліцензійний обсяг впливає велика кількість чинників, у тому числі та матеріально-технічна база закладів освіти, наявність педагогічних, науково-педагогічних працівників. Перегляду ліцензійних вимог зараз не буде відбуватися, незалежно від попиту та інших обставин. Освітня сфера ніколи не буде допомагати тим людям, які використовують різні способи для того, щоб не виконувати свої конституційні обовʼязки", — наголосив Вітренко.

Заступник міністра освіти розказав, що цьогоріч на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) для вступу на магістратуру та аспірантуру зареєструвалася рекордна кількість осіб — це понад 200 тисяч. За словами Вітренка, зазвичай ця цифра не перевищує 120-130 тис. осіб.

Реєстрація на вступні випробування в магістратуру та аспірантуру тривала з 7 по 29 травня.

Нагадаємо, закон про мобілізацію передбачає відстрочку студентам денної або дуальної форми навчання, якщо вони здобувають освіту, рівень якої є вищим за раніше здобутий. Не підпадають під мобілізацію випускники, які ще не досягли 25 років та планують вступати до магістратури чи аспірантури.

Студентів і співробітників КНУ імені Тараса Шевченка будуть доставляти до ТЦК та СП на службових автомобілях університету, якщо вони будуть викликані до військкомату.