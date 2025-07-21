Более 50 тысяч мужчин вылетели из вузов: обнаружили схемы "учебной брони"

В Украине начали массово разоблачать схемы фиктивного обучения — после проверок в вузах из них отчислили более 50 тысяч мужчин. Основная причина — злоупотребление статусом студента для избежания мобилизации.

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О выявленных нарушениях сообщил председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак во время совещания с руководителями университетов и колледжей Киевщины, которое организовали совместно с областной военной администрацией.

Как пояснил Гурак, сейчас доля студентов старше 25 лет, обучающихся на дневной форме, превышает 20%. Для сравнения: в 2021-2022 учебном году таких было лишь 4%.

"Во время и после проверок в 2024-2025 годах из высших учебных заведений отчислено более 50 тысяч мужчин", — отметил Гурак. По его словам, масштабы нарушений настолько серьезны, что речь может идти даже об аннулировании лицензий некоторых вузов.

Среди типичных нарушений:

поступление сверх лицензированного объема;

фиктивное восстановление на дневную форму после введения ограничений;

нарушения в военном учете абитуриентов;

подделка конкурсных процедур;

намеренное затягивание сроков обучения;

нарушение учета в ЕГЭБО;

отсутствие студентов на парах и формальное "обучение".

Участникам совещания также представили статистику по учебным заведениям Киевской области, где зафиксировано наибольшее количество студентов в возрасте 25+.

К обсуждению ситуации присоединились представители областной военной администрации, территориального центра комплектования и сектора безопасности. Главная цель — найти решение, как исключить дальнейшие злоупотребления в системе образования в условиях войны.

Как сообщал Фокус, на магистратуру и аспирантуру в этом году хотят поступить рекордные 200 тысяч человек.

Напомним, закон о мобилизации предусматривает отсрочку студентам дневной или дуальной формы обучения, если они получают образование, уровень которого выше ранее полученного. Не подпадают под мобилизацию выпускники, которые еще не достигли 25 лет и планируют поступать в магистратуру или аспирантуру.