Відраховано вже 50 тисяч студентів: які лазівки дозволяли українцям уникати мобілізації

Юрист Роман Сімутін припустив, що до законодавства внесуть зміни про перевірки, чи ходять студенти на заняття. Про ці та інші порушення, які викривають ухилянтів у вишах, розповіли у Державній служби якості освіти.

В Україні продовжується обговорення щодо посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Зі слів Сімутіна, законодавці можуть звернути увагу на студентів, які вступають у виші, щоб не служити у ЗСУ. Про це йдеться у матеріалі "СтопКор" від 5 грудня.

"Можливо, внесуть зміни до законодавства, які дозволять перевіряти, чи відвідують студенти навчальні заклади", — зазначив Сімутін.

Ухилення від мобілізації через виш: вже відрахували 50 тисяч студентів

Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак в інтерв’ю ZN.UA 1 грудня повідомив, що в Україні перевірили приблизно 50 закладів освіти. Фокусувались на тих, де кількість студентів віком від 25 років перевищила тисячу.

В результаті було порушено 8 кримінальних справ, затримано деканів і ректорів і подано доповідні записки до Міносвіти щодо анулювання ліцензій двох закладів. Загалом приблизно 50 тисяч осіб з коледжів і університетів відрахували.

"Багато ректорів створили внутрішні комісії, які перевіряли навчання студентів віком 25+. Майже всі надіслали нам звіти: хтось — про виявлені порушення й ужиті заходи, хтось — про те, що зловживань не виявлено. Ми приходили саме до тих, хто звітував "у нас усе гаразд", аби допомогти перевірити ситуацію об’єктивно. У підсумку в деяких університетах було відраховано одразу по 100–150 студентів", — розповів Гурак.

Ухилення від мобілізації студентів: які були схеми

У 2022–2023 роках можна було вступати у виш лише за мотиваційним листом, без НМТ. В одному з київських університетів виявили 100 однакових листів, підписаних різними людьми. Текст був написаний від імені дівчини, але його нібито здали сто чоловіків віком від 25 років.

Окрім того, були зафіксовані порушення процедури вступу. Зокрема, у коледжах часто вступні іспити для чоловіків мобілізаційного віку проходили не так, як для решти абітурієнтів, а приймали їх самі викладачі.

Також українці вступали у виші без військово-облікових документів, тобто не ставали на облік у ТЦК та взагалі там не з'являлись. Вже після того, як студенти отримували наказ про зарахування, вони йшли у військкомат, платили штраф і легалізували свої відстрочки.

"Іще одна поширена схема — перевищення закладами освіти ліцензійного обсягу. Тобто вони приймали на навчання більше студентів, ніж дозволено їхньою ліцензією, і переважно на контракт", — повідомив керівник ДСЯО.

З його слів, у більшості перевірених коледжів та університетів просто не було підтверджень, що студенти мобілізаційного віку дійсно там навчаються. Документи показують, що чоловік успішно складає сесії, але доказів його роботи або появи на заняттях немає.

У Тернопільській області директор одного з коледжів створив окреме відділення для студентів віком від 25 років і набрав для них 20 викладачів, які теж отримали відстрочки. Однак докази того, що вони викладали, знайти не вдалося. хоча ці люди отримували зарплату. Обставини встановлюють правоохоронці.

Ще одне розслідування стосується схеми у закладі освіти, де 170 студентів мобілізаційного віку оформили в одну групу, яку супроводжував лише методист. У ДСЯО підозрюють, що інші викладачі навіть не знали про цю групу, а підписи в їхніх "заліковках" були підробленими, остаточний висновок — за слідством.

Нагадаємо, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко закликав посилити мобілізацію в Україні вдвічі. З його слів, 30 тисяч новобранців на місяць зовсім не покривають потреби війська.

Водночас начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова заявила, що у ЗСУ мобілізують хворих чоловіків, які потребують лікування, а не служби на фронті. Вона розповіла, як у ТЦК визнали придатними двох людей із шизофренією.