Отчислено уже 50 тысяч студентов: какие лазейки позволяли украинцам избегать мобилизации

Юрист Роман Симутин предположил, что в законодательство внесут изменения о проверках, ходят ли студенты на занятия. Об этих и других нарушениях, которые разоблачают уклонистов в вузах, рассказали в Государственной службе качества образования.

В Украине продолжается обсуждение по усилению ответственности за уклонение от мобилизации. По словам Симутина, законодатели могут обратить внимание на студентов, которые поступают в вузы, чтобы не служить в ВСУ. Об этом говорится в материале "СтопКор" от 5 декабря.

"Возможно, внесут изменения в законодательство, которые позволят проверять, посещают ли студенты учебные заведения", — отметил Симутин.

Уклонение от мобилизации через вуз: уже отчислили 50 тысяч студентов

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак в интервью ZN.UA 1 декабря сообщил, что в Украине проверили около 50 учебных заведений. Фокусировались на тех, где количество студентов в возрасте от 25 лет превысило тысячу.

Відео дня

В результате было возбуждено 8 уголовных дел, задержаны деканы и ректоры и поданы докладные записки в Минобразования об аннулировании лицензий двух заведений. В целом примерно 50 тысяч человек из колледжей и университетов отчислили.

"Многие ректоры создали внутренние комиссии, которые проверяли обучение студентов в возрасте 25+. Почти все прислали нам отчеты: кто-то — о выявленных нарушениях и принятых мерах, кто-то — о том, что злоупотреблений не обнаружено. Мы приходили именно к тем, кто отчитывался "у нас все в порядке", чтобы помочь проверить ситуацию объективно. В итоге в некоторых университетах было отчислено сразу по 100-150 студентов", — рассказал Гурак.

Уклонение от мобилизации студентов: какие были схемы

В 2022-2023 годах можно было поступать в вуз только по мотивационному письму, без НМТ. В одном из киевских университетов обнаружили 100 одинаковых писем, подписанных разными людьми. Текст был написан от имени девушки, но его якобы сдали сто мужчин в возрасте от 25 лет.

Кроме того, были зафиксированы нарушения процедуры поступления. В частности, в колледжах часто вступительные экзамены для мужчин мобилизационного возраста проходили не так, как для остальных абитуриентов, а принимали их сами преподаватели.

Также украинцы поступали в вузы без военно-учетных документов, то есть не становились на учет в ТЦК и вообще там не появлялись. Уже после того, как студенты получали приказ о зачислении, они шли в военкомат, платили штраф и легализовали свои отсрочки.

"Еще одна распространенная схема — превышение учебными заведениями лицензионного объема. То есть они принимали на обучение больше студентов, чем разрешено их лицензией, и преимущественно на контракт", — сообщил руководитель ГСКО.

По его словам, в большинстве проверенных колледжей и университетов просто не было подтверждений, что студенты мобилизационного возраста действительно там учатся. Документы показывают, что человек успешно сдает сессии, но доказательств его работы или появления на занятиях нет.

В Тернопольской области директор одного из колледжей создал отдельное отделение для студентов в возрасте от 25 лет и набрал для них 20 преподавателей, которые тоже получили отсрочки. Однако доказательства того, что они преподавали, найти не удалось. хотя эти люди получали зарплату. Обстоятельства устанавливают правоохранители.

Еще одно расследование касается схемы в учебном заведении, где 170 студентов мобилизационного возраста оформили в одну группу, которую сопровождал только методист. В ГСКО подозревают, что другие преподаватели даже не знали об этой группе, а подписи в их "зачетках" были поддельными, окончательный вывод — за следствием.

Напомним, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко призвал усилить мобилизацию в Украине вдвое. По его словам, 30 тысяч новобранцев в месяц совсем не покрывают потребности войска.

В то же время начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова заявила, что в ВСУ мобилизуют больных мужчин, которые нуждаются в лечении, а не службе на фронте. Она рассказала, как в ТЦК признали годными двух людей с шизофренией.