"Мобилизация наизнанку": боевой медик раскритиковала отправку в ВСУ тяжелобольных

В армию массово отправляют людей, физически не способных служить, а командиры и военные медики оказываются заложниками системы.

Такое явление начальник медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова назвала "мобилизацией наизнанку". Об этом она написала на своей странице в Facebook, тегнув в комментариях Офис президента и Министерство обороны Украины.

По ее словам, мужчин якобы забирают на улицах сотрудники ТЦК и СП и без реальной военно-врачебной комиссии сразу же отправляют как пригодных для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Среди тех, кого ВВК в ТЦК признали годными к службе, Михайлова упоминает двух человек с шизофренией, которые много лет на психотропной терапии. Они пришли к медикам в части с просьбой, чтобы им разрешили из дома передать препараты.

"Мужчина с опухолью мозга; мужчина с деформирующим остеоартрозом III степени правого тазобедренного сустава, аваскулярный некроз правой бедренной кости III степени (простыми словами — человек нуждается в замене тазобедренных суставов); двое с врожденной глухотой; один с открытой формой туберкулеза. И очень много людей с алкогольным делирием", — перечисляет медик.

Когда приходит время распределения таких военнослужащих по боевым частям, то, как пишет Михайлова, начинаются "настоящие голодные игры между подразделениями", поскольку командиры обязаны их разобрать, несмотря на их состояние.

"Кому-то повезет, и удастся отказаться от откровенно непригодного, а кому-то наоборот – "впарят" самый тяжелый случай, ведь план нужно выполнить, а человека уже привезли, и он "учитывается". И подразделения между собой вынуждены соперничать не за лучших бойцов, а за то, чтобы не получить на шею дежурного тяжелобольного, который завтра ляжет в медчасть и начнет сыпаться", — подчеркивает депутат Киевсовета.

Не взять таких людей чревато последствиями, поскольку потом могут вообще не дать людей в бригаду.

"И сейчас это все превращается не в оборону страны, а в системный абсурд, где военные на местах вынуждены извлекать последствия чужого безумия. Подразделения трещат по швам, медики превращаются не в военных специалистов, а в нянек для тяжелобольных, которых никогда и близко не должны мобилизовать", — сетует автор, подчеркивая, что это все — за зарплату в 20 тысяч гривен.

Из-за такого подхода государство получает не боеспособных бойцов, а колоссальные затраты на лечение, реабилитацию, оформление инвалидности — и параллельно теряет ресурс, время и людей, которые могли бы реально усилить оборону.

"Все проиграют: армия, медики, общество, сама система. И пока это будет продолжаться, вопрос "на*уя будет звучать из каждого подразделения, каждой медчасти и каждого окопа", — подчеркивает Алина, предупредив, что если не изменить ситуацию, то никакая мобилизация не будет эффективной.

