Действовали в соответствии с законом: в ТЦК прокомментировали мобилизацию единственного смотрителя тяжелобольного отца

Владимир Малицкий из села Сасов на Львовщине, который ухаживал за своим больным отцом Иосифом, был мобилизован фактически из-за реорганизации органов соцзащиты.

Граждане, осуществляющие уход за лицами, нуждающимися в постоянной помощи, согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеют право на отсрочку, отметили во Львовском областном территориальном центре комплектации и соцподдержки, отметив, что для этого нужно заблаговременно подать подтверждающие документы.

Впрочем, в случае с человеком, который ухаживал за тяжелобольным родственником, нужные документы предоставлены не были, что повлекло нарушение правил воинского учета.

Реорганизация органов социальной защиты вызвала задержки с выдачей справок, что усложнило своевременное подтверждение права на отсрочку, отметили в "военкомате".

В то же время, как отмечается, подобные случаи всегда рассматриваются индивидуально в рамках действующего законодательства и ТЦК и СП действовал в соответствии с законом, мобилизовав гражданина и направив его на подготовку.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, в ведомстве призвали граждан заблаговременно заботиться об оформлении документов и информировать об особых обстоятельствах.

В комментарии "Громадському" Владимир Малицкий рассказал, что после огласки его отпустили со службы, хотя и временно.

"Мне дали отпуск до 10 дней, чтобы я донес все необходимые документы в воинскую часть для увольнения из армии", — сообщил мобилизованный.

Фокус писал, что 44-летний Владимир возобновлял отсрочку от мобилизации каждые три месяца, но в этот раз не успел из-за задержки, которая была связана со справкой о получении государственной помощи по уходу за человеком с первой группой инвалидности. Юрист назвал самый простой выход из сложившейся ситуации.

Напомним, правительство автоматически поставило на воинский учет всех мужчин 25-60 лет, которые до сих пор не находились в реестре. Теперь они могут получить штрафы за нарушение правил учета и проверить свои данные через приложение "Резерв+".