Діяли відповідно до закону: у ТЦК прокоментували мобілізацію єдиного доглядача важкохворого батька

Володимир Малицькій з села Сасів на Львівщині, який доглядав свого хворого батька Йосифа, був мобілізований фактично через реорганізацію органів соцзахисту.

Громадяни, які здійснюють догляд за особами, що потребують постійної допомоги, відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають право на відстрочку, зазначили у Львівському обласному територіальному центрі комплектації та соцпідтримки, наголосивши, що для цього потрібно завчасно подати підтверджуючі документи.

Утім, у випадку з людиною, яка доглядала за важкохворим родичем, потрібні документи надані не були, що спричинило порушення правил військового обліку.

Реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки з видачею довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відстрочку, зауважили у "військкоматі".

Водночас, як наголошується, подібні випадки завжди розглядаються індивідуально в межах чинного законодавства й ТЦК та СП діяв відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку.

Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, у відомстві закликали громадян завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини.

У коментарі "Громадському" Володимир Маліцький розповів, що після розголосу його відпустили зі служби, хоча й тимчасово.

"Мені дали відпустку до 10 днів, щоб я доніс всі необхідні документи у військову частину для звільнення з армії", – повідомив мобілізований.

Фокус писав, що 44-річний Володимир поновлював відстрочку від мобілізації кожні три місяці, але цього разу не встиг через затримку, яка була пов'язана з довідкою про отримання державної допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності. Юрист назвав найпростіший вихід з ситуації, яка склалася.

Нагадаємо, Уряд автоматично поставив на військовий облік усіх чоловіків 25–60 років, які досі не перебували у реєстрі. Тепер вони можуть отримати штрафи за порушення правил обліку та перевірити свої дані через застосунок "Резерв+".