"Він мав всі довідки": ТЦК мобілізував єдиного сина, що доглядав прикутого до ліжка чоловіка

Житель Львівській області Йосиф Маліцький залишився зачиненим у хаті, бо його сина Володимира забрали у військо. Чоловік доглядав батька, який не встає з ліжка через важку хворобу, і мав відстрочку, але цього разу у ТЦК не прийняли його документи.

Інцидент стався у селі Сасів Золочівського району. Діловод Золочівської міської ради Віра Александрович розповіла hromadske, що 44-річний Володимир мав відстрочку від мобілізації за доглядом до 6 серпня. Кожні три місяці він її поновлював, але цього разу не встиг.

Староста села Михайло Гетьманчик уточнив, що затримка була пов'язана з довідкою про отримання державної допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності. Чоловіку не видали документ вчасно через через реорганізацію управління соціального захисту, адже з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду. Однак Маліцький мав інші документи, де було вказано про стан батька та необхідний йому догляд.

"Він мав звільнення і всі довідки, після 6 серпня він пішов до ТЦК і показав усі документи, окрім однієї довідки, і пояснив, що її немає через те, що зараз триває реорганізація і довідки не надали. У ТЦК не прийняли документи й відпустили його додому. Після цього прислали поштою повістку. Він прийшов до нас в адмінбудинок і взяв уже довідку, що він є одним сином і здійснює догляд за батьком", — розповіла Александрович.

18 вересня українець знову з'явився у ТЦК, і додому вже не повернувся. Донесену довідку у військкоматі не прийняли. Через таку ситуацію Йосиф залишився без догляду, а велике господарство — дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки — без нагляду.

Що кажуть у ТЦК і юрист

Адвокат Роман Лихачов пояснив, що за законом для продовження відстрочки від мобілізації потрібно подати заяву. За його припущенням, у цьому випадку військкомат зміг призвати чоловіка через відсутність заяви або необхідного документа для відстрочки.

"ТЦК часто використовує те, що людина формально має право на відстрочку, але не подала вчасно заяву, значить, її можна мобілізувати… Можливо, якогось документа не вистачало", — зауважив він.

Юрист назвав найпростішим виходом з ситуації подання заяви на звільнення у зв'язку з доглядом за батьком з інвалідністю.

"Він подасть необхідні документи й через місяць буде звільнений. У мене на практиці з продовженням відстрочки часто бувають ситуації, коли спершу в людини не приймають документи, а потім мобілізовують, бо вона вже не встигла їх подати", — додав Лихачов.

У Золочівському районному ТЦК та Львівському обласному ТЦК на момент публікації ситуацію не коментували.

