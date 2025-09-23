"Вікна й двері вибивали вчотирьох": в СОУ розкрили подробиці нападу на ТЦК в Калуші, — ТСН

Під час нападу на ТЦК в Калуші Івано-Франківської області 22 вересня втекли троє військовозобов'язаних. За даними інсайдерів журналістів у Силах оборони, в момент нападу на території зібралися близько 15-20 людей.

Повідомлення про те, що невідомі розбили вікна та двері Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліція Івано-Франківської області отримала близько 18:30 22 вересня. Неназване обізнане джерело в Силах оборони розповіло деталі інциденту в коментарі ТСН.

Інсайдер розповів, що за різними оцінками на території, прилеглій до будівлі ТЦК, під час нападу зібралися 15-20 осіб. Частина з них були спостерігачами, а вікна та двері вибивали 4 людини. За ці протиправні дії їм загрожує кримінальна відповідальність.

"Крім того, не виключається, що відповідальність буде передбачена і для тих військовозобов’язаних, які залишили приміщення після того, як невстановлені особи надали їм можливість вийти", — зазначило джерело.

За даними журналістів, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 114-1 "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань". Вона передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 8 років.

На момент публікації новини, за інформацією ТСН, в поліції утрималися від відповіді на питання, чи затримані особи, які пошкодили в Калуському ТЦК вікна та двері. Також в поліції не відповіли, чи були нападники родичами військовозобов'язаних, які втекли.

В міській раді журналістам сказали, що попри конфліктну ситуацію громадський порядок в Калуші лишається під контролем.

Нагадаємо, група невідомих осіб напала на ТЦК в Калуші Івано-Франківської області 22 вересня. В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що троє військовозобов'язаних під час інциденту втекли. Журналісти "Суспільного" з посиланням на свої джерела розповідали, що нападники вибили двері приміщення, і їх було не менше, ніж 10.

19 вересня у Ковелі стався масовий конфлікт з ТЦК. Під час перевірки документів у військовозобов'язаного сталася сутичка з працівниками одного з підприємств, під час якої військові були вимушені застосувати сльозогінний газ.