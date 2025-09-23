"Окна и двери выбивали вчетвером": в СОУ раскрыли подробности нападения на ТЦК в Калуше, — ТСН

Во время нападения на ТЦК в Калуше Ивано-Франковской области 22 сентября сбежали трое военнообязанных. По данным инсайдеров журналистов в Силах обороны, в момент нападения на территории собрались около 15-20 человек.

Сообщение о том, что неизвестные разбили окна и двери Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полиция Ивано-Франковской области получила около 18:30 22 сентября. Неназванный осведомленный источник в Силах обороны рассказал детали инцидента в комментарии ТСН.

Инсайдер рассказал, что по разным оценкам на территории, прилегающей к зданию ТЦК, во время нападения собрались 15-20 человек. Часть из них были наблюдателями, а окна и двери выбивали 4 человека. За эти противоправные действия им грозит уголовная ответственность.

"Кроме того, не исключается, что ответственность будет предусмотрена и для тех военнообязанных, которые покинули помещение после того, как неустановленные лица предоставили им возможность выйти", — отметил источник.

По данным журналистов, правоохранители открыли уголовное производство по статье 114-1 "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований". Она предусматривает наказание в виде заключения на срок от 5 до 8 лет.

На момент публикации новости, по информации ТСН, в полиции воздержались от ответа на вопрос, задержаны ли лица, которые повредили в Калушском ТЦК окна и двери. Также в полиции не ответили, были ли нападавшие родственниками военнообязанных, которые сбежали.

В городском совете журналистам сказали, что несмотря на конфликтную ситуацию общественный порядок в Калуше остается под контролем.

Напомним, группа неизвестных лиц напала на ТЦК в Калуше Ивано-Франковской области 22 сентября. В Ивано-Франковском областном ТЦК и СП сообщили, что трое военнообязанных во время инцидента сбежали. Журналисты "Суспільного" со ссылкой на свои источники рассказывали, что нападавшие выбили двери помещения, и их было не менее 10.

19 сентября в Ковеле произошел массовый конфликт с ТЦК. Во время проверки документов у военнообязанного произошла стычка с работниками одного из предприятий, во время которой военные были вынуждены применить слезоточивый газ.